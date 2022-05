KAO U HOROR FILMU: Tamaru napale vrane u Novom Sadu! I dalje ima traume, a ovako je izvukla živu glavu!

Prvo sam ih čula kako se oglašavaju. Bile su bučne. Odjednom, osetila sam snažan udarac u glavu. Nisam znala šta je, okrenula sam se da vidim o čemu se radi i ugledala vrane kako sleću na mene. Naizmenično su me kljucale, jedna, pa druga, pa treća... Bile su uporne, nisu prestajale, kao u nekom horor filmu.

Ovakopočinje svoju ispovest Tamara Kranjčević iz Novog Sada, koja je zbog stresa i povreda na glavi danas morala ranije da izađe sa posla. Besne vrane napale su je dok je išla na posao, oko šest ujutru, u ulici Antuna Urbana, pa je ovo strašno iskustvo podelila i na Fejsbuku da bi ljude upozorila na opasnost.

- Sve me boli. Imam šest krasti na glavi od njihovih uboda i udaraca. Stres koji sam doživela je užasan, ne mogu da dođem sebi. Kad zatvorim oči, samo vidim njih kako sleću na mene. Ne znam ni kako ću zaspati večeras - priča nam Tamara.

Ne zna ni kako bi se sve završilo da usred tog užasa nije naišao jedan muškarac.

- On je tapšao, mahao rukama, i nekako uspeo da ih otera. Pitao me je "je l ste dobro", a ja, u kolikom sam šoku bila, nisam uspela ni da mu odgovorim. Samo sam produžila dalje, i dalje nesvesna šta mi se dogodilo. Posle sat i po zabolela me je glava i počela sam da plačem od užasnog stresa koji sam doživela - priseća se naša sagovornica i zahvaljuje nepoznatom čoveku na pomoći.

Kad je došla sebi, pozvala je komunalnu policiju, ali oni su joj rekli da se bave kućnim ljubimcima, a ne i divljim životinjama. Tamara najviše brine zbog svog deteta, kao i sve druge dece koja tuda prolaze.

- Žena koja je pročitala moju objavu na Fejsbuku javila mi se i rekla da je živela u ulazu do mog. Verovali ili ne, vrane su je tri godine napadale i na kraju je samo zbog njih morala da se preseli - otkriva nam Tamara.

Nedavno su vrane na Zvezdari u Beogradu napale i Jelenu Radivojević, stručnu savetnicu Sportskog saveza, koja je uspela da otera pticu te je ostala nepovređena.

Inače, vrane obično napadaju kako bi zaštitile svoje mlade. Dešava se da ptići ispadnu iz gnezda, pa majka svakog prolaznika posmatra kao potencijalnu pretnju.

Najpametnije je da, u slučaju da vidite besnu pticu, promenite smer kretanja i tako izbegnete njenu agresivnost.