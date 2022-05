Razbijeni svi mitovi: Treba li ujed zmije paliti žarom cigarete i isisati ranu?

Sve se češće, s dolaskom lepog vremena, dramatično upozorava na zmije koje "iz čista mira" izlaze i napadaju ljude.

Ipak, one od ljudi beže, a napadaju samo kada su direktno ugrožene.

Kako su životinje koje izazivaju strahopoštovanje kod ljudi, za njih se vezuju mnogi mitovi i legende.

Da bismo iste razbili razgovarali smo sa stručnjakom herpetologije dr Rastko Ajtić iz Prirodnjačkog muzeja, te vam donosimo odgovore na četiri večita pitanja među ljudima:

Mit 1

Treba li sisati i podvezivati ranu onome koga zmija ujede?

Zahvaljujući serijama i filmovima stvorili smo neka uvrežena mišljenja, koja nikako ne treba primenjivati, a jedno od tih jeste isisavanje mesta ujeda zmija ili podvezivanje mesta ujeda.

- Kada nekoga ujede zmija, nikako ne podvezujte ranu i nikako ne sisajte mesto ujeda - ističe dr Ajtić i ponovo naglašava da ništa ne treba raditi sem istiskivanja otrova do pojave sukrvice, nakon čega se rana briše i stavlja obloga.

Mit 2

Paliti mesto ujeda cigaretom ili ne?

U pojedinim mestima ljudi su ubeđenja da se mesto ujeda treba prerezati tako da se rana između dve rupice od ujeda spoji, dok u drugima misle da se tačkice od ujeda treba paliti žarom cigareta. Ipak, prema rečima herpetologa Rastka Ajtića, to nikako ne treba raditi.

Mit 3

Da li smuk napada krave i sisa mleko?

U našem narodu dosta je bapskih priča, a jedna od takvih je da smuk napada krave i sisa mleko.

- To je samo narodno verovanje i uvek ima onih koji se u to "kao razumeju". Ipak, istina je da onda kada se kod muže desi mastitis mlečnih žlezda i prestane da curi mleko, narod za to okrivi zmiju. To je vezano za smukove jer se kriju po štalama, gde ima njihove hrane - glodara - kaže dr Ajtić.

Mit 4

Da li poskok skače?

- Zabluda je da poskoci skaču. Kada se oseti ugroženim, on izbaci prednju trećinu tela, i to uglavnom kad krene ujed, jer se tada osetio ugroženim - kaže dr Ajtić.