'DA KOMŠIJI CRKNE KRAVA!' Srećko je to osetio na svojoj koži, evo kakva drama se odvijala kod Ljubovije!

Komšije su tu da vam pomognu kad imate problem, ali sudeći po priči koja stiže iz udaljenog sela Gornje Košlje kod Ljubovije nekad mogu da vam poprilično otežaju normalno funkcionisanje. Srećko Pešić je izvor vode sa komšijskog imanja koristio od 2004. godine, a sedam godina kasnije napravio je i bazen kako bi vodu doveo do svog domaćinstva.

- Ugovorom smo se obavezali da i jedni i drugi koristimo vodu sa izvora. Kada je komšija preminuo, dogovor koji je ostavio u amanet ništa nije vredeo njegovim naslednicima. Oni su rešili da parcelu prodaju i zahtevali da se cevi uklone koje od izvora vode ka mom domaćinstvu preko njihove parcele uklone - Srećko.

Čitav slučaj završio je na sudu koji je presudio da Srećko mora da izvadi crevo sa komšijinog imanja. On to još uvek nije učinio, ali je, kako kaže, zahvaljujući pojedincima voda koja dolazi od izvora do njegove kuće sada potpuno neupotrebljiva.

- Ne znam iz koje namere, ali neko je u zdrav izvor pijaće vode sipao veću količinu prerađenog crnog ulja koje pliva na površini vode. Nisam ni primetio na vreme, a kako sam više puta pio vodu, završio sam u bolnici, na infuziji. Da li mi živeli ovde ili ne problem će ostati. Voda od izvora se uliva u reku Ljuboviđu, a kasnije teče dalje u Drinu, a ona u Savu pa ćemo se svi zapitati kakve posledice će nastati - priča Srećko i dodaje.

- Ne znam kome je gore, da li nama ili stoci. Imam krave, ovce, svinje, to je sve žedno, nemoćan sam, jer je ovo jedini izvor u bližoj okolini koji nam je omogućavao da u 21. veku ne budemo žedni. Prinuđeni smo da nadležne molimo za pomoć jer smo potpuno nemoćni - poručuje Srećko.

Njegova majka, Radmila Arsenović, očajna je zbog situacije koja ih je zadesila.

- Ne znam šta da kažem, treba skuvati, oprati, namiriti stoku, a vode nema. Stanje je preteško. Sin svakako planira u manastir, otišao bi sutra, ali neće mene da ostavi, pogotovu sada u ovom trenutku. Nemoćni smo, Bog i država jedino ako nam pomognu, kaže Radmila.