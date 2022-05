Potvrđeno! Evo da li dečak iz Čačka, koji je poslat u Italiju, ima novi hepatitis od kog strahuje svet

Dečak se nalazi u bolnici u Bergamu, odluka o transplataciji jetre još nije doneta.

Dečak (9) iz Čačka koji je iz Beograda poslat u Italiju, zbog sumnje na redak hepatitis nepoznatog uzročnika, definitivno nema ovu bolest, piše Telegraf.rs.

Njemu ova bolest ni nakon višednevnog isptivanja nije potvrđena ni na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić", gde je boravio od 17. aprila do prošle nedelje. Tada je upućen u bolnicu u Bergamo.

Kako navodi naš izvor, italijanski doktori su odbacili mogućnost da se radi o novom, retkom hepatitisu nepoznatog porekla koji se pojavio u skoro 20 zemalja.

- Bez obzira na to što su svi simptomi pokazivali da dečak ima akutni hepatitis, koji mu nije dokazan ni u našoj zemlji, sad se ispostavlja da nije reč o njemu. Ustanovljeno je da dečak ima drugu bolest, zbog čega mu je jetra bila loše, ali on je sada dobro. Lekari u Srbiji su odlično odreagovali, i u Čačku i u Institutu. Dete je u Bergamo poslato da bi se videlo da li treba da mu se transplantira jetra, međutim, ta odluka još nije doneta. Postoji mogućnost da do toga ne dođe - kaže naš sagovornik.

On dodaje da je dečakovo zdravstveno stanje dobro, odnosno da je dečak dobro, kakav je inače sve vreme i bio bez obzira na žutilo i simptome koje je imao.

Dečak je iz Čačka, a u bolnicu u tom gradu primljen je još 16. aprila, sa simptomima akutnog hepatitisa. Odmah sutradan je upućen za Beograd u Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić".

U toj ustanovi su mu rađena ispitivanja na novi hepatitis, a odatle je prebačen u Italiju, gde će lekari odlučiti da li je mališanu potrebna nova jetra, koja mu je sve vreme bila u lošem stanju.

Bolest jetre najverovatnije izazvane adenovirusom koji se javio kod dece predškolskog i školskog uzrasta u najmanje 20 zemalja, je definitvno odbačena.

Po prijemu u Institut za majku i dete, dečak je, da podsetimo, zbog žute boje podvrgnut ispitivanju na novi hepatitis, nakon što su doktori ustanovili da nije reč o hepatitisu tip A, na koji su isprva sumnjali. Sve vreme je bio u stabilnom stanju, svestan, komunikativan, ali se vodio kao težak pacijent jer mu je jetra u lošem stanju.

