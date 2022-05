STIŽE NEVREME: Oblaci se spustili na Beograd, uskoro stiže OLUJA?

Nakon toplog i sunčanog prepodneva nad Beogradom su se nadvili tamni oblaci.

Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmaljavinom bili su, prema prognozi RHMZ, očekivani na jugu zemlje tokom celog dana, a u večernjim satima i u ostatku zemlje.

Kako je navedeno, uveče i tokom noći, kiše može biti ponegde i u severnim i centralnim predelima.

Vreme sutra:

U Srbiji se u utorak očekuje petežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 32 stepena.