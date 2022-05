AU, ŠTA NAS ČEKA! Objavljena prognoza u koju se svi kunu: Za 5 dana biće 15 STEPENI MANJE - ŽESTOKA PROMENA VREMENA

Neka se pripreme sve meteoropate i oni kojima posao zavisi od vremena: u sledećih desetak dana, prema prognozi "Norwegian weathera", koju mnogi smatraju najpreciznijom, sledi nam pravi temperaturni rolerkoster tokom kojeg ćemo se sa 32 stepena u samo pet dana dočekati na niskih 18 u ponedeljak, uz kišu, oblake i atmosferu koja će podsećati na duboku jesen.

Neće nagle promene prijati nikome, a odraziće nam se i na mentalno zdravlje velikog broja ljudi, s obzirom na to da ćemo iz letnjeg raspoloženja, omamljeni toplim vremenom i jarkim suncem bukvalno ponovo morati da uskočimo u jesenje odevne komade i obrasce ponašanja. Temperaturne amplitude se, naime, kreću tako da do srede Celzijusovi stepeni rastu do broja 32, a onda postepeno kreću da se snižavaju do minimuma koji će nas sačekati u ponedeljak 30. maja, kada će biti svega 18 stepeni uz kišu i osetno hladnije vreme.

Minimalne dnevne temperature, prema norveškoj prognozi, od subote 28. maja, kada se očekuje prva "provala oblaka", neće prelaziti 12 stepeni, dok će maksimalne, nakon već pomenutog utorka, nastaviti postepeno da rastu do 23 stepena, uz povremene padavine, što znači da možemo očekivati veliku vlažnost vazduha.

Sve u svemu, naoružajmo se strpljenjem i dobrim raspoloženjem i ne dozvolimo da vremenske prilike u velikoj meri utiču na našu produktivnost i raspoloženje.