PANIKA ZBOG ŠIRENJA MAJMUNSKIH BOGINJA! Oglasio se dr Kon: Ako stignu u Srbiju, evo ko je u riziku - NEMA ZAŠTITE

Dr Predrag Kon govorio je o majmunskim boginjama.

Nova infekcija zastrašujućeg imena se širi svetom! Reč je o majmunskim boginjama koje su za sada registrovane u nekoliko zemalja - SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Portugalu, Švedskoj Italiji i Španiji.

Iako je infekcija najčešće blaga, ipak postoji rizik od komplikacija i teže kliničke slike, zbog čega je SZO sazvala hitan sastanak. Majmunske boginje se prenose kontaktom sa inficiranim divljim životinjama, a prvi put su otkrivene 1958. godine kod majmuna, na osnovu čega su i dobile ime. Vodeći srpski epidemiolog i član medicinskog Kriznog štaba za suzbijanje pandemije korona virusa, epidemiolog dr Predrag Kon oglasio se po ovom pitanju.

Kaže da su u najvećem riziku putnici u međunarodnom saobraćaju koji su mogli da dođu u kontakt sa osobom koju je inficirala životinja. Od jednog zaraženog pojedinca, ova infekcija se dalje lako širi, što je i objašnjenje kako se tako pojavila u brojnim zemljama.

- Sada se to pojavljuje odjednom, a da niko nije putovao, posebno u zemljama poput Velike Britanije, tamo je jedan slučaj bio uvozni, sve ostalo je stečeno kontaktom. Ono što je činjenica, jeste da se uvek utvrđivao taj kontakt, on mora biti blizak, ne mora seksualno, može i kapljično, prema tome će se to dalje pratiti - rekao je Kon.

Kad je reč o lečenju ove infekcije, pretpostavlja se da su vakcine za velike boginje delotvorne, ali to još uvek nije potvrđeno, jer su istraživanja na ovu temu poslednji put rađena 80-ih godina.

- Imunitet od vakcina za velike boginje sa godinama bledi, ali je sve to ista familija, tu pripada i variola vera i majmunske boginje. Oni su vrlo srodni sa velikim boginjama, samo ovde imate centralno afrički i zapadno afrički, samo je ovde dominantna ova blaža loza. Istina je da su istraživanja rađena tada, taj imunitet je prilično trajan, ali treba shvatiti da je prošlo pola veka od tad, tako da ne možemo potpuno da računamo na tu zaštitu, ja mislim da je dobro upozoriti stanovništvo na ovo - istakao je Kon.