RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Spremite se za JAK PLJUSAK, GRMLJAVINU I GRAD! Evo gde se očekuje olujno nevreme

U Srbiji se sutra očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode: grad i jak vetar, sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima.

Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela vremenska prognoza donosi toplije i sušnije leto u odnosu na leto 2021. godine, kaže prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku leta 2022. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do plus dva stepena. Očekivane vrednosti srednje letnje temperature vazduha biće u intervalu od 21 do 24 stepena u nižim predelima, a od 13 do 17 stepeni u planinskim predelima - naveo je on i dodao da ćemo imati i tropske dane.

- Izgledi su da će tokom juna, jula i avgusta u većem delu Srbije broj tropskih dana s maksimalnom temperaturom vazduha višom od 30 stepeni biti u intervalu od 30 do 55, a na planinama do pet dana. Postoji mogućnost pojave toplotnih talasa tokom jula i avgusta - kaže Nikolić i dodaje da klimatski izgledi ukazuju da će letnja količina padavina biti ispod višegodišnjeg proseka.

- Sezonska količina padavina je u intervalu od 120 mm do 240 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 190 do 250 mililitara.

Prognozira se da će broj dana s padavinama većim od 0,1 mililitra tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 18 do 28, a na planinama do 36 - zaključuje Nikolić.