OVO JE DETALJNA PROGNOZA VREMENA: Do petka veoma toplo, a onda...

Do petka vrlo toplo, zatim jače osveženje. Narednih dana lokalne nestabilnosti, posebno sutra, a u periodu od 28. maja do 30. maja moguće konkretnije padavine, kaže meteorolog Marko Čubrilo. Ujedno, i RHMZ je objavio najnovije upozorenje, u kom se najavljuju vremenske nepogode.

- Danas i sutra posle podne nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode (grad i jak vetar), danas uglavnom u brdsko-planinskim, a sutra i u ostalim predelima.

- Danas malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, ali se posle podne ponegde i to najpre nad planinskim delom BiH, Srbije i severa Crne Gore mogu očekivati pljuskovi. Sutra još malo toplije, ali uz nestabilnu atmosferu, tako da od posle podneva lokalnih grmljavinskih pljuskova prvo može biti nad planinskim delom regiona, kao i na severozapadu Hrvatke. U toku prvog dela večeri nad severom Hrvatske i Srbije se mogu javiti vrlo snažne nestabilnsoti uz grmljavinske oluje. Dnevni maksimum od +26 do +32 stepena Celzijusa, vetar slab, ali u zoni pljuskova olujan, severozapadni - kaže Čubrilo.

U petak promenljivo oblačno, suvo i malo svežije, dok se u noći ka suboti očekuje rpemeštanje jakog, hladnog fronta sa severozapada koji će doneti naoblačenje uz grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za vremenske nepogode.

- Naoblačenje će prvo zahvatiti sever i severozapad regiona. Za vikend se očekuje održavanje anticiklona and severozapdom Evrope po čijoj će istočnoj periferiji strujati vrlo svež vazduh, dok je izvesno i formranje ciklona u blizini jadranskog mora. Od tačnog položaja tog ciklona zaviseće i količina kiše koja bi se javila u tih nekolilo dana. Svakako stiže jače zahlađenje i za vikend maksimumi bi ponegde i u nizijama bili ispod +20 stepeni Celzijusa - rekao je meteorolog.