NEMA MESTA PANICI ZBOG MAJMUNSKIH BOGINJA! Kon precizno objasnio kako se ova bolest prenosi, a Šekler uputio važnu poruku građanima (VIDEO)

Majmunske boginje, pojavile su se u 17 zemalja, pa i u našem regionu - u Sloveniji. Prema podacima SZO od 7. maja do sada je potvrđen 131 slučaj ove bolesti.

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da su majmunske boginje bolest životinja koja se prenosi i na ljude.

- Vezana je kao što sam naziv kaže za majmune u centralnoj i zapadnoj Africi gde se endemski pojavljuje i održava. Neobično je da se bolest tako brzo proširila i to traži dodatnu pažnju. Bilo je i ranije epidemija, ali su relativno brzo zaustavljene i nisu se tako brzo širile. To je bila bolest profesionalaca, ljudi koji su boravili u tropskim predelima Afrike, veterinara, istraživača. Postoje dve loze tog virusa, pripada istoj familiji kao i virus variole, to su poks virusi. Ova bolest je poznata još od 50-ih godina prošlog veka - naveo je Kon.

Kako je dodao, samo u Velikoj Britaniji ima 57 slučajeva, od kojih 21 potvrđen i nikada se tako brzo nije povećavao broj.

- Otkrivaju se slučajevi za koje nema nikakvih podataka da su bili u kontaktu sa majmunima ili na putovanjima, ali su bili u nekakvom kontaktu sa obolelima - rekao je Kon.

Taj kontakt se obično naziva bliski kontakt i podrazumeva duže trajanje, koža na kožu ili kapljično, a prvenstveno seksualnim putem. Među obolelima dominiraju muškarci homoseksualne orijentacije.

Kon je podvukao da treba biti oprezan jer se ova bolest prvi put istorijski posmatrano ovako brzo širi.

Prema njegovim rečima, jako liči na velike boginje, ali ima delko manji broj smrtnih ishoda.

Virusolog dr Milanko Šekler navodi da majmunske boginje kao i sve zarazne bolesti "strogo poštuju rodnu ravnopravnost" i male su šanse, gotovo nikakve da imate bolest koja napada samo jedan pol, a da je infektivna.

- Nema nikakvog razloga za zabrinutost i paniku ili da u uopšte razmišljate o majmunskim boginjama u Srbiji u ovom trenutku. Ne treba povlačiti paralelu između pandemije korone i majmunskih boginja - istakao je Šekler.