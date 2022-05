DŽEVAD U ČAST TITU NATAKAO OVNA NA RAŽANJ! Otac je radio, majka bila domaćica i od jedne plate smo išli na more

Da je bivša Jugoslavija potrajala danas bi u svim gradovima bila praznična, ali i neradna atmosfera jer bi se obeležavao čuveni Dan mladosti 25. maj.

Dan kad je maršal Tito rođen bio je jedan od najvažnijih u nekadašnjoj republici, a oni koje se sećaju tog vremena svakog 25. maja na sebi svojstven način obeleže ovaj za njih veliki praznik.

Posebno se već godinama slavi u Novoj Varoši gde se organizuje proslava pod šatorom, a zastava sa čuvenom petokrakom podigla se tačno u podne pred brojnim gostima koji možda nisu ni rođeni u Titovo doba, ali znaju koliko je važan bio taj dan.

"Danas obeležavamo 25. maj, kao sećanje na bivšu državu i uopšte na to vreme u kom smo živeli jer tada je sve bilo dobro, a najbolje to što smo svi bili isti. Bratstvo i jedinstvo je najviše i obeležilo to vreme. Iz tog vremena sve mi nedostaje, posao, druženje, jednostavno sve. Ovo je odlična prilika da mladi vide i čuju kako smo mi nekada živeli, kako smo se družili, zato smo se i okupili. Danas se ovde kuva vojnički pasulj, kao jedan od simbola tog vremena i očekujemo negde oko 200 gostiju, naravno tu će biti i muzika", rekao je Dževad Džanović.

On dodaje da bez obzira na sve da boljeg vremena od Titovo nije bilo niti će, kako kaže, ikada biti. Sada se to ne može objasniti rečima, ko nije doživeo ne može, kaže Džanović, ni da zamisli. Ovaj jugonastalgičar još uvek čuva džip star 40 godina koji je kupio kad se vratio iz vojske.

"Nije bilo važno ko je Musliman, ko Hrvat, ko Srbin, svi smo bili jednaki i odlično smo se slagali. To je nešto što se pre svega nosi iz porodice, u mojoj kući nikada se nije govorilo ko je ko, poštovali smo sve. Kao dete zapamtiš lepe stvari i tako ti nešto ostane, otac je radio, majka je bila domaćica, a svake godine smo tada išli na more, samo jedna plata a sve smo imali", priseća se Dževad.