Kon o majmunskim boginjama: Ne treba zatvarati oči, mogu da izazovu klaster!

Majmunske boginje pojavile su se u najmanje 20 zemalja, a epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, mišljenja je da u Srbiji i ako dođu, biće to pojedinačni slučajevi, te da nikako ne mogu da izazovu epidemiju, eventualno neki klaster.

Kako objašnjava, po trenutnim raspoloživim podacima potencijal majmunskih boginja trenutno je vrlo nizak, ali činjenica da se javljaju u jednoj po jednoj zemlji, budi dodatnu pažnju.

Kako kaže, ne treba se plašiti, ali ni zatvarati oči pred novom pojavom. Doktor Kon kaže i da tokom leta ne bi trebalo da se iznenadimo ako dođe do porasta broja zaraženih korona virusom, ali i da ne očekuje da će taj rast da bude nagao.

- Logično je da to neće biti isključivo samo među muškarcima, koji imaju odnos sa muškarcima. Ovo je trenutni presek i trenutna situacija odnosno otkriće da je među njima bilo bliskih kontakta. Majmunske boginje kao bolest svakako nisu nepoznanica. To je zoonoza, bolest majmuna, koja se prenosi na ljude, i tako je do sada i prikazivana u svetu. Sredinom 50-ih godina je otkriven ovaj virus kod majmuna i definisano samo oboljenje, a 70-ih godina je prvi slučaj otkriven i kod ljudi. Postojale su epidemije ali su one bile manjih razmera. Ono što je jako bitno, uglavnom se radilo o profesionalnoj izloženosti ljudi koji su radili u tropskim područjima Centralne i Zapadne Afrike. Oni su dolazili u kontakt sa majmunima i na taj način se zaražavali. Bilo je i prenosa među ljudima, ali je to bilo ekstremno retko. - rekao je Kon.

Potencijal majmunskih boginja je trenutno vrlo nizak. Šanse da se nešto ozbiljnije desi, sa trenutnim znanjem, male su. Treba znati da je to infekcija koja se direktno prenosi, a direktan prenos je i kapljični. Dakle, blizak kontakt koji duže traje, može biti i kapljični na maloj udaljenosti u dužem trajanju. Otkriće da se javlja jedna po jedna zemlja, probuđuje dodatnu pažnju. Svakako da to nije nešto što je neposredno velika opasnost, ali treba biti na oprezu. Ne treba biti u strahu, pogotovo nekontrolisanom, ali ne treba ni zatvarati oči pred novom pojavom.

- Moje mišljenje je da se sa sadašnjim poznavanjem ovog virusa, to ne može očekivati. Može se očekivati eventualno po neki pojedinačni slučajevi ili neki mali klasteri. Zato je upozorenje i bitno, da ljudi o tome razmiljaju kada stupaju i bliske kontakte, da imaju i to na umu. Za sada se ove boginje ne povezuju sa decom ni na koji način, ali nećemo da teoretišemo o tome. Teoretski ništa nije nemoguće, ali jednostavno nemamo utvrđenih takvih činjenica - rekao je Kon.