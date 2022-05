Spremite se, sledi ŽESTOKO POGORŠANJE VREMENA: Od sunca do pljuskova, grada i munja - BIĆE KAO NA ROLERKOSTERU (FOTO)

Danas sunčano i toplo, ali već od sutra stiže promena.

U Srbiji danas uglavnom sunčano vreme. Prema najavama, na severu zemlje prepodne su najavljeni pljuskovi, a posle podne kiša se očekuje samo na jugozapadu.

Sutra sunčano, samo pred kraj dana na jugu i jugoistoku Srbije sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak od 28 do 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom. Temperatura od 16 do 28 stepeni.

Četvrtak

Pretežno sunčano i malo svežije. Od sredine dana u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku pre podne i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 stepeni do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

Petak

Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena.

Subota

Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 26.

Nedelja

Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegde praćenim i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21.