U SKLADIŠTU ČUVAO ŠEĆERA KOLIKO CELOJ SRBIJI TREBA ZA 10 DANA! U detalj objašnjeno kako je KOLUBARSKI ŠPEKULANT IZAZVAO NESTAŠICU!

Državni sekretar Ministarstva trgovine Uroš Kandić rekao je da će proizvođači šećera danas i narednih dana isporučivati količine koje daleko nadmašuju potrebe tržišta, kao i da je nestašicu izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju.

On je naveo da je jedan veletrgovac iz Kolubarskog okruga bio jedan od ključnih faktora za nestašicu šećera i da je zajedničkom akcijom tržišne i poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa utvrđeno da je kod njega na lageru uskladišteno 2.000 tona šećera u pakovanju od jednog kilograma.

- To je desetodnevna potreba kompletne Srbije za pakovanjem šećera od kilogram, a za deo Srbije koji je on snabdevao, to je količina koja premašuje mesec dana. U kontroli je utvrđeno da je on u prethodnih mesec dana izbacio svega oko 25 tona pakovanja šećera od kilogram, to je jedan šleper otprilike, a ostalih pakovanja, odnosno u rinfuzu šećera, koji su bili i do 30 dinara skuplji, izbacio deset puta više i špekulativnim aktivnostima izazvao poremećaj na tržištu - rekao je Kandić.

Objasnio je da je u pitanju firma koja se bavi veleprodajom šećera i druge robe, a da su šećer, osim u skladištima, imali i kod proizvođača – oko 30.000 tona šećera, što je, kako je naveo, desetina ukupne proizvodnje u Srbiji na godišnjem nivou i dodao da je najveći problem što taj šećer nije pušten u prodaju.

Inspekcija u toku

- Inspekcijski organi i danas rade svoj posao. Tamo se i dalje utvrđuje činjenično stanje. Ono što je jako loše u toj situaciji jeste što je u tom delu Srbije i ne samo tu, izazvana nestašica i faktički je puštanjem šećera skupljeg i do 30 dinara, koji nije bio ograničen uredbom, vraćao nas u trgovinskom smislu više decenija unazad, primoravajući, pogotovo u malim sredinama gde nema velikih lanaca, ljude da otvaraju te džakove, da razmeravaju i prodaju na taj način skuplji šećer - rekao je Kandić.

Upitan da li je Ministarstvo trgovine moglo da spreči situaciju sa šećerom, Kandić je objasnio da ne postoji zakon koji će sprečiti špekulacije i da, kako je naveo, "nezapamćena situacija u Evropi u poslednjih 70 godina rađa i takve oblike ponašanja".

Kandić je poručio da je, ukoliko građani primete da je u nekoj prodavnici cena šećera u pakovanju od jednog kilograma viša od 89,99 dinara, u pitanju kršenje uredbe Vlade Srbije i da to treba da prijave tržišnoj inspekciji, kao i da veruje da se neće desiti da građani ne zateknu šećer u prodavnicama.

Podestimo, nestašica šećera, poslednjih dana najviše brine potrošače u Srbiji. Zato je Vlada usvojila uredbu o ograničenju maloprodajne cene kristal šećera za sva pakovanja na 89,99 dinara.

Šećer je jedna od pet osnovnih životnih namirnica, a Kandić je rekao da će oba proizvođača šećera danas i narednih dana isporučivati do 400 tona šećera, što, kako je naveo, daleko nadmašuje potrebe tržišta.

Stiže šećer u radnje

- Troši se dnevno, u normalnim situacijama, 260 tona, a proizvođači će danas i narednih dana izbacivati i do 400 tona. Očekujemo da se narednih dana postepeno popuni i da šećer više neće biti tema vesti - rekao je on.

Objasnio je da je navedena količina šećera dogovorena sa proizvođačima na sastancima prethodnih dana i da su svi svesni da se situacija sa šećerom mora razrešiti.

Na pitanje da li veruje da šećera ima u svim supermarketima u Srbiji, Kandić je naveo da ne može da tvrdi da ima, ali da će se u narednim danima situacija sa šećerom popraviti.

- Cena šećera je jučerašnjom uredbom Vlade ujednačena za sva pakovanja, tako da više neće potrebe za enormnom kupovinom šećera u pakovanjima od kilogram, što je bila do sada situacija. U prvih 20 dana maja i više od 200 posto je porasla tražnja za tom vrstom šećera - rekao je Kandić.