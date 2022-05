OVI UREĐAJI VAM NAJVIŠE TROŠE STRUJU! JEDAN JE BUKVALNO GUTA: Evo na koji način možete da uštedite i smanjite mesečni račun

Energetska kriza sve više uzima danak. I najviši svetski zvaničnici upozoravaju i pozivaju na štednju. Činjenica jeste da racionalim korišćenjem kućnih aparata možemo znatno da uštedimo električnu energiju i da smanjimo potrošnju. U nastavku vam donosimo savete kako da bar malo smanjite račun za struju ili bar da ga zadržite na istom nivou u slučaju da dođe do poskupljenja struje.

Uređaji koji najviše troše struju su frižider, bojler, rerna, veš mašina, ali u vrelim letnjim danima to su i klima uređaji. Ne treba zanemariti ni one manje uređaje i stvarčice koje svi imamo u kući kao što su: sijalice, punjači i mnoge druge "male stvari" koje racionalnijim korišćenjem mogu napraviti znatnu razliku u potrošnji. Taktika ima mnogo, ali sve se one odnose na racionalniju uporebu.

Klima uređaji

Klima uređaji, koji su tokom letnjih dana mnogima neophodni, neretko mogu da "progutaju" mnogo struje. Ukoliko imate klima uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za 3 do 5 odsto.

Računica pokazuje da najgore prolaze oni koje klima ubaci u “crvenu” najskuplju zonu. Tada stiže i vreo mesečni račun do približno 8.000, za deset sati rashlađivanja klimom “dvanaesticom”.

U toku dnevne “zelene” tarife, vaš račun će iznositi nepunih 3.000 dinara. I hlađenje u “plavoj” zoni nije jeftino. Koštaće vas približno 4. 000 za isti broj sati hlađenja. Dakle, ispostavlja se da je klima pravi luksuz.

Kuvajte racionalno

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, pored toga što to oduzima dosta vremena, podrazumeva i veliku potrošnju struje.

Kada koristite rernu ključno je da izbegavate njeno otvaranje tokom pečenja, još jedna od moggćnosti je pogodnost koju nude svi moderni uređaji, pa tako i rerna, iskoristite i pecite dva jela u njoj. Time štedite i vreme i struju. Ranije je isključite i ostavite jelo da se dopeče na toploti dok se rerna hladi.

Kada govorimo o ringlama i kuvanju hrane na njima, ključna stvar je da veličina šerpe odgovara i velični ringle, da se bespotrebna energija ne bi rasipala, šerpe koje imaju deblje dno, čuvaju energiju jer se hrana u njima brže sprema.

Napunite veš mašinu

Uvek kada se dotakne veš mašina i mašina za suđe, savet je isti. Nemojte da ih palite dokle god nisu dupke pune. Ovi uređaji koriste istu količinu električne energije nevezano za količinu prljavih stvari i suđa u njima.

Pazite na temperaturu u frižideru

Gledajte da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Gasite sijalice

Možda je suvislo da se ističe, ali ušteda na gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamene sa štedljivim LED sijalicama.

Bojler palite noću

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje. Ako ste ste sami ili vas je samo dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine.

Isključujte uređaje

Kada ih ne koristite, npr. računar, obavezno ga isključite. Ako i mora ostati uključen, onda bar ugasite monitor, jer najveća potrošnja energije kod računara otpada upravo na taj uređaj.

Izvadite punjače i uređaje iz utičnica

Punjači, ali i mnogi drugi električni uređaji kao što je TV, troše struju čak i kad su samo uključeni u utičnicu. U slučaju TV možete tako da potrošite 24 odsto manje struje.

Efikasniji način ventilacije

Način na koji provetravate prostoriju tokom hladnih dana dosta utiče na potrošnju energije. Preporučuje se da češće otvarate prozor, ali u kraćim intervalima kako bi svež vazduh ušao u sobu. U tom slučaju toplota ne stigne da potpuno "pobegne" iz sobe i neće biti potrebe da se preko toga dogrevate.

Kadu zamenite tušem

Za jedno kupanje u kadi se potroši vode kao i za 3 tuširanja. Kada posmatramo samo tuširanje, i tu treba uraditi neke korekcije. Vreme tuširanja skratite na ispod pet minuta i time ćete potrošiti upola manje struje i vode nego obično, a kamoli u poređenju sa kupanjem u kadi.

TA peć

Iako nam se čini da je zima tek prošla, sledeća će doći i pre nego što mislimo. U zimskim danima koji nam dolaze korisno je znati kako uštedeti struju ukoliko se grejemo na TA peć. Takođe prozori mogu da budu značajan faktor za uštedu energije. Pogotovo ako imate stare prozore zbog kojih dolazi do gubitka toplote.

Jedan od najlakših i najkomfornijih načina za grejanje jeste na struju, ali ono nije i najekonomičnije. Oni koji koriste TA peć treba da znaju da mogu uštedeti ako je uključuju noću kada je struja jeftinija. Tako ona sakuplja toplotnu enrgiju po nižoj tarifi a "prazni" se kada vam je potrebno grejanje i kada je tarifa veća.

TA peć sme da bude previša mala za prostoriju jer će kako da bi postigla željenu temperaturu, morati često da izduvava topli vazduh. Na taj način će brže potrošiti energiju koju je uspela da sakupi. Recimo, za stan od 60 kvadrata su potrebne tri TA peći ukupne snage ne manje od 10 kilovata. Kako bi TA peć uvek radila kada je jeftina tarifa električne energije, savetuje se i nabavka specijalnih tajmera koji omogućavaju automatsko uključivanje.

S druge strane, oni koji se dogrevaju na klima uređaje mogu da uštede tako što smanje temperaturu. Samo na jednom sniženom stepenu može da se uštedi oko 3 odsto struje.

Prozori

Prozori mogu često da budu odgovorni za gubitak toplote iz prostorije, kao i za veliku potrošnju energije. Ukoliko imate stare prozore zbog kojih dolazi do gubitka toplote postoji par saveta kako da rešite problem.

Proverite šarke i brave na prozorima. Ponekad su labavi ili jednostavno oštećeni od korišćenja i višegodišnjeg habanja tako je samo neophodno zameniti ih.

Sledeći potez koji će vam olakšati zimske dane u prostoru sa starim prozorima je lepljenje dihtung trake na prozorsko krilo ili ram. Stari prozori vremeno počinju da se vitopere pogotovo ukoliko su od drveta, mada promeni oblika ne odolevaju ni drugi materijali.

Možete da stavite i folije na prozore. Folije se postavljaju na stakla i smanjuju protok topline kroz njih što je vrlo važno s obzirom na to da najveća količina toplote iz unutrašnjeg prostora odlazi napolje upravo kroz prozorsko staklo.

Autor: