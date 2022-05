ZMIJA UŠLA NA HIRURGIJU: Lažna šarka posetila surduličku bolnicu!

Najpoznatiji hvatač zmija Vladica Stanković (41) iz Vladičinog Hana, koji je u letnjim mesecima najtraženiji čovek u Pčinjskom okrugu, opet je imao pune ruke posla.

Ovaj put je Vladici poziv stigao iz bolnice u Surdulici, sa odeljenja hirurgije.

- Zmija smukulja ili lažna šarka uvukla se u prostorije hirurgije, i nemalo je iznenadila zaposlene. Ovo je period kada su zmije aktivne i ljudi moraju biti oprezni, posebno u prizemlju da zatvaraju vrata - ističe Vladica, koji prve intervencije ove godine imao već u februaru.

Podsećamo da je Vladica i predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok", ali i vatrogasac.

Hvatanjem zmija se bavi 15 godina. Objašnjava da u Srbiji postoji 10 vrsta zmija, a da su samo tri otrovnice.

- Ostale su bezopasne. U svim intervencijama koje sam do sad imao, od 100 odsto, u 2 do 3 odsto su bile otrovne. Najveći broj su zmije koje su neotrovne i koje uopšte ne ugrožavaju ljude. Strah kod ljudi pravi najveći problem. Otrovne su poskok, kao najveća otrovnica i u Evropi, takođe, imamo i u šarku, ali ona se nalazi na 600 metara nadmorske visine i slabije se nalazi, i imamo planinskog šargana, ali on se nalazi na Šar planini, i veoma retko se može videti... Sve su to zaštićene vrste zakonski, i ne bi trebalo da se ubijaju, jer treba da shvatimo koliko je njihov značaj u prirodi - rekao je ranije Vladica i dodao da sve zmije koje uhvati u urbanoj sredini vraća u prirodu.