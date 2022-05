ŠOK PRIČA! Nišlija pred smrt otkrio ćerki: VREME JE DA SAZNAŠ ISTINU, kupili smo te za 30.000 maraka, molim te oprosti nam!

Ovim rečima, neposredno pred smrt, jedan Nišlija je zbog griže savesti odlučio da kaže istinu o događajima iz 1981. godine.

Majka predosetila

Kurir je došao do šokantne priče iz Niša i Aleksinca o razdvojenim bliznakinajma (njihovi identiteti su poznati redakciji) i njihovom kasnijem susretu. Prijatelj porodice ispričao nam je šta sve događalo u protekle gotovo četiri decenije.

- Ovih dana ponovo se pokrenula priča o nestalim bebama u Srbiji, a naročito me je pogodila priča nestalim dosijeima beba baš iz bolnice u Aleksincu. Rešio sam da vam ispričam potresnu priču o ljudima čije su se sudbine u međuvremenu isprepletale - priča naš sagovornik i dodaje:

Kada je zatražila umrlicu, prema rečima našeg sagovornika, usledio šok.

- Umrlicu nisu mogli da pronađu, nije bilo dokaza da je druga ćerka umrla. Onda je ova porodica počela bitku za istinu - kaže naš izvor.

Potvrda o otmicama

Radiša Pavlović, predsednik Vladine komisije za nestale bebe, kaže da je ovaj slučaj samo potvrda da su u Srbiji otimane bebe. - Došli smo ovih dana do saznanja da je baš u Aleksincu nestalo 29 dosijea o usvajanju beba u periodu od 1976. do 1985. godine. Šokantna su otkrića o falsifikatima o krađama beba i učestvovanju lokalnih moćnika u ovim otmicama. Jedno od otkrića je da i čovek (38) iz jednog sela kod Aleksinca ima čvrste dokaze da je jedna od otetih beba i da je prodat jednoj porodici iz okoline Aleksinca. Zato me i ne čudi još jedan slučaj iz ovog grada - priča Pavlović, koji zbog pretnji ima policijsko obezbeđenje.