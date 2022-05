PONOVO ĆE DA PLJUŠTI I PUCA! RHMZ izdao upozorenje: U ovim delovima Srbije su na snazi i METEO ALARMI

Vreme i dalje nestabilno.

Prema najavi objavljenoj u 17 i 55 sati na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u naredna dva sata na području Banata i Pomoravlja ponegde se očekuje slaba kiša, a na istoku i jugoistoku mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina.

U Pomoravlju je na snazi žuti meteo alarm, dok je u Istočnoj Srbiji zbog najavljenih obilnih padavina uključen narandžasti.

Podsetimo, jutros je RHMZ upozorio da se u ovom delu zemlje očekuje velika količina padavina.

– U nedelju u istočnoj Srbiji lokalno se očekuje velika količina padavina od 20 mm do 40 mm, lokalno i oko 60 mm za 24 sata – navodi se u upozorenju RHMZ.

Prognoza za sutra:

Prema najavama meteorologa, u ponedeljak na severu sveže, a na jugu Srbije znatno toplije nego u nedelju. Na severu promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno, a na jugu sa više sunčanih sati. U toku popodneva sledi jači razvoj oblaka uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se premeštaju od jugozapada preko centralnih predela ka istoku. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale.

Jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna dnevna od 18°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi u centralnim i istočnim krajevima. Temperatura u 22h od 14°C do 19°C.

U Beogradu malo toplije i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U toku dana je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna oko 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 18°C.