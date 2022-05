AKO PRELAZITE GRANICU OVO MORATE DA ZNATE: Evo koja CARINSKA PRAVILA važe za putnički promet

Počinje sezona godišnjih odmora, a putnici često na graničnim prelazima dožive neprijatnosti i to uglavnom zbog nepoznavanja carinskih pravila. Slobodan Tomić iz Sektora za carinske postupke objašnjava šta ne sme da se unese u zemlju, šta mora da se prijavi i koja roba podleže carini.

– Uvek je dobro podsetiti putnike na pravila putničkog prometa, odnosno na šta imaju pravo kada uvoze ili izvoze robu iz zemlje. Prilikom izlaska iz Republike Srbije nema previše ograničenja. Građani mogu da iznesu 10.000 evra bez obaveze prijavljivanja novca, a mogu izneti i više ako se iseljavaju iz Srbije i tada im je potrebna iseljenička viza i dokaz o odjavljenom prebivalištu. Limit od 10.000 evra važi i za unošenje novca u zemlju. Ukoliko se unosi iznos veći od tog, građani su dužni da to prijave carinskom službeniku i o tome dobijaju odgovarajuću potvrdu – kaže Tomić.

Što se tiče predmeta, Tomić ističe da je na carini neophodno prijaviti sva umetnička dela i vredne predmete, kako ne bi bilo problema prilikom izlaska iz zemlje.

– Ako, recimo, građanin ide na proslavu i želi nekome da za rođendan uruči sliku, on mora priložiti dozvolu o toj slici, koju izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture. Ako je u pitanju vredna i skupa knjiga, onda dozvolu za nju izdaje Narodna biblioteka Srbije. Što se tiče hrane za put, podrazumeva se ona količina koja je putniku potrebna za taj put. Sa sobom može da ponese svoj lični prtljag, u zavisnosti od toga gde ide i koji je razlog putovanja. Praksa pokazuje da je uglavnom ženski prtljag veći. Kada su u pitanju nakit, laptopovi, konzole za igre i slični uređaji, njihovo iznošenje iz zemlje ne mora da se prijavljuje. To važi i za opremu za zimske sportove, ali i za čamce dužine do pet i po metara.

Što se tiče ulaska u zemlju, pravila su uglavnom ista, a Simić kaže da se propisi godinama nisu menjali.

– Sitni pokloni, suveniri i sve ono što nije komercijalnog karaktera ne podleže plaćanju carine do vrednosti od 100 evra. Ukoliko ima vrednijih predmeta, putnici treba da prijave svu robu koja nije njihov lični prtljag i koju nose sa sobom. Ukoliko je vrednost robe veća, a ta roba nije komercijalnog karaktera i nije namenjena za dalju prodaju, već za lične potrebe i potrebe domaćinstva, ona se može cariniti na graničnom prelazu do ukupne vrednosti od 3.000 evra. Tu se primenjuje jedinstvena stopa od deset odsto ukupne vrednosti robe, a na to se plaća i PDV u iznosu od dvadeset odsto – ističe Tomić.