NAJČEŠĆA PITANJA I DILEME: Evo šta bi sve trebalo da znate o KREMAMA ZA SUNČANJE!

Umereno izlaganje suncu dobro je za naše zdravlje, ali prekomerno izlaganje može da ošteti kožu zato je važna zaštita.

Sunčanje i kreme za sunčanje su aktuelna tema svakog leta. Međutim, mnogo ljudi ne razume u potpunosti zašto su one toliko važne, kako se koriste i od čega štite. Evo odgovora na najčešća pitanja o sunčanju i kremama za sunčanje.

Kada je treba koristiti?

Uvek! Pogrešno je mišljenje da kreme za sunčanje ne treba stavljati kada je napolju oblačno, naprotiv. Tokom proleća i leta, kremu bi trebalo koristiti svakodnevno. Do opekotina kože dolazi kada ste previše izloženi UVB sunčevim zracima. Najveća šansa da će se to desiti je naravno preko leta i sredinom dana, kada je sunce najjače, odnosno sunčevi zraci padaju pod najvećim uglom. To znači da leti, čak i u hladovini možete da izgorite. Dakle, čak i ako sedite u hladovini u restoranu pored plaže potrebno je da koristite kremu za sunčanje.

Da li su bezbedne?

Razumemo zabrinutost oko korišćenja krema za sunčanje, jer se u njima ipak nalaze brojne hemikalije koje nanosite na kožu. Ipak, brojna naučna istraživanja su potvrdila da ne postoje zdravstveni rizici od korišćenja krema za sunčanje. Sa druge strane, rizici od sunca i opekotina su zaista višestruko potvrđeni. Stvar je u tome da ne postoje alternative kremama za sunčanje. Maslinovo ili kokosovo ulje možda jesu dobri za vašu kožu ili kosu i jesu prirodna rešenja, ali vas neće zaštititi od štetnog zračenja.

Koliko je dovoljno?

Ispružite kažiprst i srednji prst. I onda na svaki nanesite po jednu liniju kreme za sunčanje, od vrha do korena. To je količina kreme dovoljna za svaki od 11 delova tela: glavu i vrat, levu ruku, desnu ruku, gornji deo leđa, donji deo leđa, grudi, stomak, gornji deo leve noge, gornji deo desne noge, donji deo leve noge i stopalo, donji deo leve noge i stopalo.

Šta znači SPF?

SPF označava koliko vremena možete da provedete na suncu. Recimo, ukoliko bez kreme možete da ostanete na suncu 10 minuta a da ne izgorite, krema sa zaštitom od SPF 15 bi trebalo da vam pruži 15 puta duže vreme na suncu. Dakle, mogli biste da ostanete 150 minuta na suncu i nećete izgoreti.

Koliko često je potrebno nanositi kremu?

Krema za sunčanje efikasna je samo dva sata ako boravite na suncu. A ako se znojite i kupate to vreme pada na samo 40 minuta, posle čega je potrebno da ponovo nanesete kremu.

