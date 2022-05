RHMZ SE PONOVO OGLASIO: U NAREDNA 2 SATA STIŽU NEPOGODE U OVE DELOVE SRBIJE! Upaljen meteo alarm na teritoriji cele zemlje

Nestabilno još danas i sutra.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vremenske nepogode.

Upozorenje se odnosi na jugozapad i jugoistok Srbije, za gde su najavljeni lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Najava je objavljena u 16 i 45 sati, a na snazi je do 18 i 45.

Na celoj teritoriji Srbije na snazi je žuti meteo alarm koji označava potencijalno opasne vremenske prilike.

Vreme sutra:

U sredu toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Popodne će biti uslova za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u jugozapadnim i južnim predelima, kao i na istoku, u oblasti Homoljskihh planina. U ostalim krajevima Srbije pretežno suvo. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 18°C, maksimalna dnevna od 27°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U Beogradu sunčani periodi i toplije uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Vreme narednih dana:

U četvrtak toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom je moguća u jugozapadnim predelima i na Homoljskim planinama. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, maksimalna dnevna od 27°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U petak i za vikend sunčano i sve toplije uz vrućinu i maksimalne temperature od 33°C do 36°C u subotu i nedelju.