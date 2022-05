ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE IDU I DO 4.000 DINARA! Čim krenu vrućine, čeka nas novi trošak - KO KUPUJE NOVU, ČEKA GA OZBILJAN IZDATAK!

Čim počnu vrućine, ljudi se sete uređaja za rashlađivanje, bilo da ih imaju pa treba da plate njihovo redovno održavanje ili da stari zamene novim.

Topli majski dani već su nas pripremili na dolazak leta, pa i za rashlađivanje - bilo da je u pitanju kupovina ili održavanje i čišćenje klima-uređaja.

Oni koji imaju klima-uređaj svake godine za godišnji servis moraju da izdvoje od 2.500 do 4.000 dinara, a oni koji klimu treba tek da kupe moraju da znaju da se cene kreću od 32.000 pa do 150.000 dinara!

Najpre, za one koji imaju klimu preporuka servisera s kojim je Kurir razgovarao jeste da je vreme za održavanje upravo period od aprila, ko baš porani, ali naročito maja meseca.

Sređivanje klime nije jeftino

Majstor iz jednog auto-servisa u Zemunu za Kurir kaže da je važno održavati klimu u vozilu, a da je sada upravo vreme za to. - Cena za punjenje klime je 4.000 dinara, a čišćenje je 3.000 dinara. Iako to može da zvuči kao veliki trošak, veoma je bitno da to uradite zarad vašeg zdravlja - kaže naš sagovornik.

- Klime se moraju čistiti na godišnjem nivou jer se na njihovim filterima sakupljaju bakterije i čestice koje mogu da budu loše po zdravlje ljudi. Zato se uoči letnje sezone klime čiste, a cena te usluge varira od 2.500 do 4.000 dinara, zavisno od njenog kapaciteta - kaže za Kurir serviser iz jednog poznatog beogradskog klima-servisa, koji dodaje da su pozivi, očekivano, već i počeli jer čim počnu vrućine, ljudi se sete klima....

Za one koji nemaju klima-uređaj u kući ili im se pak stari pokvario, a žele da ga pazare ili zamene novijim, za to treba da zavuku ruku malo dublje u džep. Klime nižeg cenovnog ranga onih proizvođača koji"nisu na glasu mogu da se nađu već od 32.000 dinara. Oni koji žele da se potroše više, da kupe kvalitetniju klimu nekog poznatog proizvođača, mogu da je plate i 150.000 dinara, za koliko ih ima u ponudi.

I za zimu i za leto

Inverter klime, prema rečima majstora koji se bavi ugradnjom klima-uređaja s kojim smo razgovarali, postale su izuzetno popularne poslednjih godina. - Klime inverter su postale popularne za one koji nemaju regulisano grejanje u domaćinstvu ili im treba i dogrevanje. One manje troše, a koriste se i zimi i leti. Postoje takođe i eko-varijante, koje su malo skuplje. One koji mi ugrađujemo koštaju od 60.000 do 135.000 dinara - rekao je naš sagovornik.

Naravno, opet tu serviseri zadovoljno trljaju ruke. Jer kada se klima-uređaj kupi, treba ga i postaviti. Samo spajanje unutrašnje i spoljne jedinice nije jednostavno, pa često na adresu dolazi serviser s pomagačem, posebno kada su u pitanju veće visine.

- Cena ugradnje košta u proseku 9.000 dinara, ali ćemo uskoro morati da ih podignemo na 12.000 dinara jer su neke konkurentske firme već podigle cene montaže na 14.000 dinara, dok neki idu i na 20.000 dinara po montaži, posebno onda kada je veliko rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice.

Na internetu se mogu naći oglasi koji tu uslugu nude i za 6.000 dinara, ali oni dodatno naplaćuju kablove, i to oko 2.000 dinara po metru. Bitno je dobro se raspitati pre ugradnje uređaja po kom principu majstor i firma za koju on radi funkcioniše - rekao nam je mladić koji ima dugogodišnje iskustvo u ovom poslu. Inače, napomena našeg sagovornika je da uvek treba voditi računa o tome da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od sedam do deset stepeni. - To je preporuka svakog servisera, ali ljudi ne slušaju tako često naše savete - zaključuje on.

