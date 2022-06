Stefanović uručio ključeve stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Novom Sadu (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas ključeve novoizgrađenih stanova za pripadnike snaga bezbednosti prvim stanarima od ukupno 438 koliko će se u narednim danima useliti u novosadsko naselje Jugovićevo.

On je poručio da današnja Srbija vođena predsednikom Vučićem više ne sanja velike snove, već ih živi i da se u njoj više ne obećava, već se obećanja ispunjavaju, što se može i videti i po učestalosti ovakvih događaja

- Pročitao sam nedavno jednu rečenicu o našoj vojsci, pisac Dejan Stojiljković kaže opisujući nastajanje srpskog vojnika sledeće „prevashodno je hteo da bude neko ko se stara o svojoj porodici, međutim ona veća porodica država, narod, tražila je od njega da joj se stavi u službu“. Ta rečenica odlično opisuje suštinu našeg vojnika, kada kažem vojnika mislim i na pripadnika policije, BIA, sudske straže, svih ljudi iz sistema bezbednosti. Kako je to nekada bilo, tako je i danas. Ovi ljudi, koji danas dobijaju stanove, ne razmišljaju nikada da li je dan ili noć, sunce, kiša ili sneg, da li je situacija ovakva ili onakva. Oni su tu i za svoju porodicu, ali i za svoju veliku porodicu, za svoju Srbiju – rekao je ministar Stefanović.

On je, ovom prilikom, podsetio na život i herojski čin general-pukovnika Ljubiše Veličkovića.

- On je 1. juna 1999. godine u NATO agresiji izgubio svoj život, kao jedan visoki oficir naše vojske, jedan od generala koji je bio na svim komandnim dužnostima u Ratnom vazduhoplovstvu, nije žalio svoj život da zaštiti svoju zemlju i poginuo je na prvoj borbenoj liniji. To kažem zato što je svako od ljudi koji dobijaju stan spreman da štiti svoju zemlju i svojim životom. I to ne smemo nikada da zaboravimo, baš kao što to nije zaboravio predsednik Vučić kada je pokrenuo ovaj projekat, kada je pokrenuo projekat koji treba da reši njihova stambena pitanja, da reši životna pitanja porodica ovih ljudi – rekao je ministar Stefanović.

Ministar odbrane je rekao da je danas imao priliku i da razgovara i sa malenom Olgom, koja je tu sa tatom, i da je bio srećan što se ona raduje svojoj sobi i što se raduje svom stanu.

- Osmeh na licu ovog deteta, osmeh na licu ovih ljudi govori vam koliko je odluka da se pokrene ovaj projekat bila ispravna, koliko je važno što je država obratila pažnju na ove ljude i pokazala da smo im zahvalni zbog svake neprospavane noći i odricanja, koja, čini mi se, u potpunosti znaju samo njihove porodice. I ovo više nije priča o brojevima, ovo više nije priča ni o cigli, ni o kamenu, ni o asfaltu, a nisu bez značaja, ovo je priča o ljudima. Hoću da se zahvalim gradonačelniku Novog Sada, zato što Grad Novi Sad, kao što možete da vidite, ulaže ovde i u savremene mobilijare i vidite da svako od ovih naših naselja polako dobija prave obrise jednog savremenog, modernog naselja, gde će se uskoro graditi i škole i vrtić i ovo naselje neće biti samo naselje stanova i zgrada, već naselje u kome će deca moći da provode svoje najlepše trenutke i u kome će porodice moći zaista da uživaju – rekao je ministar Stefanović.

On se zahvalio i svim investitorima i svim ljudima iz ministarstva koji su naporno radili da sve bude završeno u roku i da već sledeći projekat, preko 2.000 stanova u Beogradu, i 1.500 u Novom Sadu budu sadašnjost.

- Današnja Srbija vođena predsednikom Vučićem više ne sanja velike snove, mi ih živimo. Mi ne obećavamo, mi radimo i ispunjavamo obećanja i to možete da vidite i po učestalosti naših susreta na ovakvim događajima. Još jednom, čestitke svima, želim vam samo momente sreće u vašim novim stanovima i hvala vam na svemu što radite za našu Srbiju – rekao je ministar Stefanović.

U tri nove lamele u Jugovićevu useliće se ukupno 55 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa svojim porodicama i više od 380 pripadnika drugih snaga bezbednosti. Uz ministra Stefanovića ključeve stanova danas su uručili i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, načelnik Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Bratislav Gašić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bojan Jocić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Prema rečima ministra Momirovića, reč je o velikom i ambicioznom projektu koji je pokrenuo predsednik Republike sa ciljem da se reše stambena pitanja pripadnika snaga bezbednosti.

- Ono što je u prošlosti bio osnovni problem za sve ljude koji se opredele da svojim životima brane ovu državu, mi smo nekako uspeli, ako ne da rešimo, onda bar da ukažemo na put i da krenemo na tom putu rešavanja stambenog pitanja – rekao je ministar Momirović.

Na ovaj način, kako je naglasila ministarka pravde Maja Popović, danas se Republika Srbija zahvaljuje svima onima koji su u sektoru bezbednosti.

- Onima koji svakog dana žrtvuju svoje živote i stavljaju ga na kocku i stavljaju svoj posao ispred svojih porodica. Važno je naglasiti da je Republika Srbija upravo ovim projektom mislila na sve njih i dala doprinos tome da se sektor bezbednosti dodatno ojača – rekla je ministarka Popović.

Ministarka Kisić istakla je da je uvek beskrajno ponosna na ovakvim događajima, jer je momenat kada se uzme ključ u ruke od svog stana i novog doma, jedan od najvažnijih trenutaka u životu svakog od nas.

- Veoma sam ponosna na činjenicu da živimo u državi koja brine o onima koji brinu o našoj sigurnosti i bezbednosti i koja im omogućava da reše jedno od najznačajnijih životnih pitanja – rekla je ministarka Kisić.

