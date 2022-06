ŽIVELI SMO U ZABLUDI! Telefoni i kišobrani tokom NEVREMENA ne privlače UDAR GROMA: Evo o čemu treba da vodimo računa kada grmi i seva! (VIDEO)

Stručnjak iz elektromagnetnih polja Milan Stevančević govorio je za Novo jutro na TV Pink o grmljavini, kao i udaru groma, ističući da su Hrast i Jasen stabla koja treba izbegavati kada je nevreme u pitanju.

Kako objašnjava, u stablima ove vrste, ima gvožđa, što privlači munje i gromove.

To treba da zna svaki poljoprivrednik. Mora da zna gde sme da se sakrije, i ispod kog drveta - priča Stevančević.

Kako kaže, niski, tamni oblaci nose ogromnu količinu vode, i najčešće su takvi da iz njih može doći do udara groma.

- Hemijski elementi iz zemlje udaraju u oblak, i tada čujemo grmljavinu. To je slučaj kao kada sam kamenjem pravimo žabice na vodi - rekao je.

Stevančević ističe da je voda izolator, ali je kiša provodnik. On dodaje da čovek ne sme da pokisne, i da je priča da kišobran privlači grom laž.

- Čovek na tlu, i čovek na dva metra nije ista stvar. Kroz nas protiče struja, ali to nije ona koju znamo, već konvekcionalna koja može da razbije atom. To je trenutak kada treba da sprewčimo tu hemiju, a to radimo upravo kišobranom. Ni mobilni telefon nije opasan, to je priča neznalica, kafanska priča - otkrio je Stevančević.

Autor: