VAŽNO UPOZORENJE RHMZ! U ovim delovima Srbije u narednih sat vremena stižu KIŠA I GRMLJAVINA!

U narednih sat vremena na područje jugozapadne, jugoistočne i istočne Srbije doći će do pojave pljuskova i kiše sa grmljavinom, stoji u saopštenju Republičko hidrometeorološkog zavoda.Kako dalje stoji u najavi RHMZ-a, najava važi za period od 12.30 do 13.30 sati danas.

Što se tiče današnjih temperatura, u Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo vreme, sa najvišim temperaturama između 29 i 32 stepena.

U kotlinama i duž rečnih dolina ujutru lokalna pojava kratkotrajne magle, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, po podne u brdsko-planinskim predelima, a uveče i tokom noći na severozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.etar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

