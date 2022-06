OVAJ HRAST POSADILA JE CARICA MILICA: Ukoliko ga neko ošteti loše će proći u životu!

Drveće još od doba Starih Slovena ima posebno simboličko značenje u našem narodu. Neretko je u stoletna stabla urezivan krst, pa su ona bila sveto mesto u selu gde su se ljudi molili i okupljali.

Upravo takav jedan hrast najstariji je stanovnik sela Osonica kod Ivanjice, za koji se veruje da ga je posadila carica Milica prilikom povlačenja srpske vojske sa Kosova.

Ta stabla ne bi trebalo seći, niti na bilo kakav način ljudskom rukom upropastiti. Oni koji bi to uradili, prema predanju, bivali bi kažnjeni, a nekoliko puta to se pokazalo i u praksi.

- Imali smo slučaj ovde u selu pre nekih dvadesetak godina, kada je vozač čistača za sneg prošao hrast, ali se vratio i kašikom skinuo sliku političara koja se nalazila na hrastu. Na taj način oštetio je stablo, posle nekog vremena upravo u tom vozilu doživeo je tragičan događaj - rekao je Dragojlo Gavrilović iz sela Osonica, prenosi RINA.

Nekada davno, ovo sveto drvo u Osonici bilo je duhovni centar ovog kraja, od njega su kretale litije na kojima se su okupljali svi meštani i molili Bogu za rodnu godinu i da ih zaštiti od nevremena.

Duži vremenski period ovaj stari običaj bio je prekinut, ali zahvaljjući Osoničanima litije na Spasovdan su ponovo zaživele.

- Najlepše uspomene sve nas starije vežu upravo za ovaj hrast, to je i dalje najvažnje mesto u našem selu. Stoga nam je puno srce što su litije ponovo zaživele. Lepo je da naučimo naša mlađa pokolenja o tradiciji, o tome kako je to bilo nekad i da nikad ne zaborave ko su i odakle potiču. Vera pravoslavna uvek nas je ujedinjavala i to je ono što mora da ostane urezano i u njihovim srcima - istakao je Dragojlo.

Hrast za koji se pretpostavlja da je star skoro osam vekova nikada niko nije premerio, ne znaju se njegove dimenzije, ali vreme je uzelo svoj danak i vrlo lako može da se desi da se hrast uruši kao što je to bio slučaj sa još nekim stoletnim drvećem u Srbiji.

Meštani kažu da ukoliko se ovo drvo u selu Osonica sruši na isto mesto će posaditi novi, ali ipak se nadaju da do toga neće doći. Prema narodnim verovanjima ukoliko bi se urušilo, to bi predskazala neke eventualno loše događaje.