ZA SAMO TRI MESECA OTVORENO 1.017 RUSKIH FIRMI U SRBIJI: Najzastupljenija je baš OVA delatnost!

Za nešto više od tri meseca, koliko ima da je počela ukrajinska kriza, Rusi su u Srbiji otvorili nešto više od 1.000 firmi, a najnoviji podaci govore da ih je dnevno u proseku "nicalo" i po više od 10.

Od početka rata u Ukrajini, 24. februara, do 31. maja Rusi su, prema podacima APR, u Srbiji otvorili ukupno 1.017 privrednih subjekata, od kojih je kako su za Blic potvrdili iz Agencije 87 privrednih društava i 730 preduzetnika.

Ako uporedimo sa poslednjim podacima u koje je pomenuti list imao uvid, pre tačno dve nedelje, u međuvremenu su Rusi otvarali 12 privrednih subjekata dnevno. Najučestalija delatnost je računarsko programiranje.

Podaci nam pokazuju i da je među privrednim društvima na drugom mestu nazastupljenija trgovina na veliko, a potom konsultantske delatnosti u vezi sa poslovanjem i u oblasti informacione tehnologije ( koje se nalaze na 3. i 4. mestu). Peto mesto u ovoj kategoriji dele reklamne agencije i restorani i pokretni ugostiteljski objekti.

Što se tiče preduzenika i delatnosti za koje su se oni registrovali na drugom i trećem mestu se nalaze ponovo konsultantske delatnosti. Slede specijalizovane dizajnerske delatnosti i informacione tehnologije.

Ko su Rusi koji nam dolaze

Tačan podatak koliko ih je došlo, ne postoji, ali se nezvanično procenjuje da je reč o hiljadama ljudi. Prosečan profil kada govorimo o Rusima govori da je reč o mlađim ljudima do 45 godina koji dolaze sami zbog posla i koji dobro zarađuju, dok su kod Ukrajinaca najčešće porodice sa decom.

- Rusi su se ovde "obreli" zbog posla i to najviše u IT kompanijama. To su jednostavno ljudi kojima za posao nije važno odakle rade i čija je specijalnost vezana za tehnologije. Oni su ovde došli kao frilenseri ili zbog činjenice da rade za zapadne kompanije i da u Rusiji zbog sankcija ne mogu naplatiti svoj rad. Mnogi su posao našli i u našim IT kompanijama gde rade za platu i veću od 3.000 evra - kaže sagovornik iz jedne domaće kompanije.

Mnogima Srbija samo prolazna stanica

Nove biznis, ali i političke okolnosti i sve veći pritisci na Srbiju po pitanju odnosa sa Rusijom, donele su i promene u opredeljenju Rusa da Srbiju izaberu ili zaobiđu. I dok je Srbija tokom marta i aprila bila toliko atraktivna destinacija za Ruse, čiji dolazak je povećao i cene zakupa stanova ali i cene kvadrata, u poslednje vreme dolazi do lagaog obrta, tvrde pojedinci.

Naši lista koji su sa Rusima u Beogradu u prethodnom periodu imali dosta kontakata, sada nam kažu da dolazi drugačiji trend.

- Srbija im je sada sve češće destinacija koju prelaze na putu ka Dubaiju. Gotovo svi nam pričaju istu priču, a to je da im Dubai pruža i sigurnost i dobru poslovnu destinaciju. Mnogi su sada uplašeni zbog sve većih političkih pritisaka na Srbiju i to se jasno vidi. Malo je Rusa koji danas hoće da zakupe stan u Beogradu na šest meseci, najčešće traže mesec, dva ili bez vremenskog uslovljavanja. Nekada mi je stan tražilo i po desetak Rusa nedeljno, a sada u nedelji dana dođe najviše dvoje - kaže jedan agent za nekretnine.

