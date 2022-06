DNEVNICA 50 EVRA, A NIKO NEĆE DA RADI: Mladi izbegavaju ovaj letnji posao, iako je lova FANTASTIČNA - Evo šta najviše biraju da zarade za džeparac

Raznovrsna ponuda poslova za omladince – od bioskopa, preko poslatičarnica, do štamparija. A zarade različite.

Iako je pandemija uticala na ponudu poslova u omladinskim zadrugama, tržište rada se vraća u normalne tokove. U omladinskim zadrugama kažu da je ponuda poslova odlična. Koje letnje poslove najčešće traže, a šta nikako ne žele da rade?

Džeparac za izlazak, rata za školarinu ili karta za more... različiti motivi zbog kojih, sa prvim letnjim danima, i omladinci kreću u potragu za poslom. U Omladinskoj zadruzi raspitujemo se šta im se nudi, a šta najčešće traže.

- Ovog trenutka je zaista odlična ponuda. Sigurno sada, u ovom danu, možemo da obezbedimo preko 200 radnih mesta, s tim što dominira sve što je vezano za ugostiteljstvo. Ljudi koji bi radili u ugostiteljstvu mogu svakako da se jave, ali ima različitih poslova, i to ne samo u Beogradu već od Subotice do Preševa, od lakših, jednostavnijih, fizičkih pomoćnih do zahtevnih administrativnih, čak i u IT sektoru - kažu iz jedne prestoničke omladinske zadruge.

- Cena sata se uglavnom kreće od 250 dinara neto do 350, to je ono što je negde uobičajeno, i ispod tih cena uglavnom ne može da se nađe radnik, a cene za dnevnicu izađu od 2.500 do čak 6.000 dinara - napomenuli su u omladinskoj.

Tržište rada naročito oživi leti, kada i oglašivači beleže veći broj objava za posao.

- Od aprila, pa narednih 6 meseci, dolazi do povećane potražnje upravo za sezonskim poslovima. E sad, među sezonske poslove svakako spadaju poslovi iz poljoprivrede, a povećana je potražnja u oblasti ugostiteljstva i građevine. Mladi se u ovim letnjim mesecima najčešće zapošljavaju u oblasti ugostiteljstva, na poziciji konobara - navodi Miloš Turinski iz Infostuda.

Retko ko hoće u šljivik ili malinjak

I dok bi mladi u konobare, za mnoge ne postoji toliko visoka dnevnica koja bi ih namamila u šljivik ili malinjak.

- Poslodavci više ne pitaju šta košta zato što vlada jako veliki deficit za ovim kadrovima. Poslodavci su ove godine čak i podigli dnevnice koje su prošle godine bile oko 30–35 evra, ove godine te dnevnice idu i preko 50 evra, zavisi od poslodavca ali je nedovoljan broj ljudi koji žele da se bave ovim poslom, naročito mladih - istakao je Turinski.

Statistika pokazuje da mladi rade najčešće tokom tri najtoplija meseca, a da odlaze čim sakupe željeni novac. Ipak, 10 do 15 procenata onih koji pronađu letnji posao, bude angažovano za stalno.