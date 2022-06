NEOBIČNA LJUBAV! VODITELJKA (31) I POLITIČAR (67) U BRAKU SU 7 GODINA: Persiraju jedno drugom, ona ga zaprosila, a sad čekaju BEBU

Voditeljka Vesna Marković zaprosila je Predraga Markovića koji je od nje stariji 36 godina.

Nije joj odgovorio isti dan, već tek ujutru. Njih dvoje rekli su "da" jedno drugom 2015. godine, a sada čekaju devojčicu.

Predrag je rođen 1955. godine, a Vesna 1991. Majka ju je rodila kada je bila mlada, imala je samo sedamnaest godina. Bio je rat, otac je bio na položajima, a majka sve to nije mogla da podnese. Odgajila ju je baka Milja. Majku je ponovo srela tek sedamnaest godina kasnije u Beču, ali se nikada nije ljutila na nju. Predrag je kao što je svima poznato bio predsednik Skupštine, bio je i ministar kulture, član Krunskog saveta princa Aleksandra Karađorđevića i počasni član Urbanog književnog kruga iz Kanade. Pre Vesne bio je u braku iz kog ima sina.

- Ja sam zaprosila njega. Na njegov 60. rođendan, iza ponoći. I mada su oči i osmeh jasno govorili - odgovorio je tek ujutro - ispričala je Vesna jednom prilikom.

- A ako me pitate zašto sam ja njega zaprosila, a ne on mene, po prirodi sam takva da znam šta želim i da se uvek borim za ono do čega mi je stalo. Kada je o Predragu reč, posle našeg prvog susreta na koji sam kasnila 40 minuta (kao i uvek, džentlmenski me je dočekao uz osmeh) i koji se od običnog ćaskanja pretvorio u sudbinski susret, znala sam da je on taj sa kojim mogu svoj život da podelim “i u dobru i u zlu”. Jedan od uslova bio je da izbegnemo javnost. Zato smo i odabrali 26. decembar. Trebalo je da sačuvamo tajnost samo nedelju dana, tokom božićnih i novogodišnjih praznika, i već bi svaka vest o tome izgubila ekskluzivu. Nema ničeg ekskluzivnog u vesti koja bi počela sa „krajem prošle godine... - ispričala je Vesna jednom prilikom za Kurir.

- Zahvalni smo svima koji su nam to omogućili. I kumovima, i fotografu, i sjajnoj matičarki jer je javnost za naše venčanje saznala tek krajem januara 2016, kad su jedne novine prenele moju objavu s društvnih mreža, na kojoj sam pored fotografije sa venčanja ispod zastave Srbije napisala "njegov grb, njegova zastava, njegova žena" - objasnila je Vesna.

Vesna kaže da je imala veliku tremu pred samo venčanje jer tada je sa Predragom išla na neke važne događaje, a znala je da će svi pogledi biti uprti u nju jer se Predrag do tada nije pojavljivao sa nekim bliskim na takvim okupljanjima.

- Meni je u stvari najteže bilo tih 15 dana pre venčanja. Ne znam kada sam imala veću tremu. Na kraljevskoj slavi 13. decembra, kada sam predstavljena i njihovim visočanstvima i patrijarhu. Na našoj slavi 19. decembra, kada smo prvi put zajedno sekli kolač - Predrag, njegov sin Jakov i ja. Ili na rođendanu njegovog prijatelja 20. decembra, u restoranu. Ili odmah posle venčanja 9. januara na slavi kod Duška Kovačevića. Na tim događajima morala sam da se suočim sa ispitivačkim pogledima skoro celokupne kulturne, političke i crkvene elite. A već sam dobro znala da se Predrag pre toga nikada nije pojavljivao u javnosti ni sa kim stvarno bliskim, a kamoli sa nekim članom porodice - iskrena je Vesna.

Iako je mnogima čudno što je između ovog bračnog para tolika razlika u godinama, Vesna tome ne pridaje veliki značaj. Ona kaže da su čak i ljudi oko njih prihvatili činjenicu da jedno drugom persiraju, baš kao što Predrag i inače sa svima razgovara.

- I mene je iznenadilo koliko skoro svi lako prihvataju činjenicu da nas dvoje, kao i tada i sada jedno drugom persiramo. Ljudi su odavno znali da je Predrag na "vi" sa svima, osim sa onima koje poznaje duže od 30 godina i onima koje nimalo ne poštuje. U našem braku, to persiranje ima i dodatnu draž, ali je to naša privatna stvar. Vodimo običan život, naravno, i međusobno smo zahvalni Bogu što nas je spojio. Kada se steknu uslovi planiramo i crkveno venčanje. Dogovor sa vladikom šumadijskim Jovanom, koji nam je prvi dao blagoslov, je da to bude u staroj Karađorđevoj crkvi u Topoli. Ali, dokle god moj muž ima snage da igra fudbal sa ili protiv specijalaca iz makar i humanitarnim povodima, ne primećujući razliku u godinama - nemamo razloga da žurimo - navela je Vesna.

Česti su gosti na pozorišnim dešavanjima, a Vesna redovno objavljuje i njihove zajedničke fotografije sa istih. Jednom prilikom uz takvu jednu fotografiju je napisala:

- Čupavi i umorni, teatarski raspoloženi. Iapk, priznaje da joj javna dešavanja nekada teško padaju.

- Koliko god ponosna, priznajem da se ne osećam uvek najbolje na zvaničnim događajima. Kada i sama postajem svesna da stojim pored čoveka koji je Srbiji vratio grb, zastavu i himnu, potpisao samostalnost države i Ustav. Ali sam zato srećna kad smo ušuškani i daleko od javnosti. Ono što zaista jesmo. Zato tu privatnost i čuvamo - rekla je jednom Vesna.

- Predrag je moj životni saputnik, moja najveća podrška u životnim olujama - kaže Vesna.

Nedavno je i sam političar objavio na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk fotografiju kako se voze u kabrioletu, a Vesna takođe ume da pokaže pratiocima koliko uživa u ljubavi sa čovekom koji je od nje stariji 36 godina i time pokaže kako za govorkanja o tome uopšte ne haje.

Upravo na tim istim fotografijama može se videti koliko uživaju u ljubavi i zajedničkom životu. Član Krunskog saveta, književnik i političar i njegova supruga Vesna koja je inače novinarka, kao što na početku teksta rekosmo čekaju devočicu, što je Vesna objavila na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk. Buduća mama trebalo bi da se porodi u avgustu. Mediji su nedavno preneli i da će se devojčica zvati po njenoj baki Milji kojoj je pravo ime Milka, a koja je odgajila Vesnu.

