DONOSIMO SEDAM OMILJENIH SRPSKIH DESTINACIJA: Ukoliko imate dilemu gde putovati, evo kako da se odlučite!

Letnja turistička sezona je počela, ali se jun smatra startom, ne toliko zbog temperature vazduha, koliko zbog temperature vode koja je hladnija nego u julu i avgustu, a naročito u septembru koji je po mnogim karakteristima sličan junu, ali su onda temperature vazduha niže, a more znatno toplije i prijatnije za plivanje i ronjenje.

Omiljene destinacije srpskih turista gotovo su rasprodate, a prema informacijama i fotografijama koje turisti objavljuju iz Grčke, Crne Gore, Hrvatske, Egipta, Turske i Bugarske, more je dovoljno toplo i razlike u temperaturi, od mesta do mesta i od ostrva do ostrva, su posledica razlike u temperaturi vazduha, morskih struja i drugih okolnosti.

Grčka

Jonsko more je u proseku za par stepeni hladnije od Egejskog mora.

Početkom juna, pokazuju satelitska merenja, najtoplija voda je u Solunu i iznosi 25 stepeni, zatim more kod Skijatosa i Paralije je 24 stepena, dok je kod Tasosa, Rodosa, Zakintosa, Leptokarije, Sartija, Nei Porija i drugih mesta 23 stepeni Celzijusa. Severna strana Krita je znatno toplija od južne, ali je temperatura mora tamo najniža i iznosi nešto više od 22.

Turisti koji će letovati u Grčkoj u julu, avgustu ili septembru, mogu da očekuju još topliju vodu, na pojedinim mestima, kao što je, recimo, Parga, voda će biti preko 25 stepeni.

Hrvatska

Jadransko more pri hrvatskom priobalju u junu ima hladniju vodu, i njena temperatura je sada oko 22 stepena. Severni deo Jadrana je uvek hladniji od južnog, ali na to utiču i izvori hladne vode od Raba prema Viru, a znatno doprinose i bure koje brzo hlade more.

Voda kod Splita, Korčule, Rovinja, Paga, Pule, Dubrovnika, Makarske je danas bila 22, a kod Opatije, Poreča, i Hvara 21 stepena.

Tokom narednih meseci temperatura mora će rasti do oko 24 stepeni, ali u pojedinim mestima će u septembru pasti na 20.

Crna Gora

Crnogorsko primorje je poznato po tome što bez obzira kada se rade merenja temperature mora nema razlika među poznatim destinacijama u tom delu Jadrana.

Trenutno, Ulcinj, Budva, Bar, Petrovac, Bijela, Herceg Novi, Tivat, Kotor, imaju temperaturu mora 23 stepena.

U proseku je oko 22 početkom sezone, a najtoplije more u Crnoj Gori je u avgustu, dok se u septembru vraća na temperature koje su sada.

Turska

U najpoznatijim letovalištima u Turskoj, kao što su Alanja, Bodrum, Antalija, Marmaris, Izmir, Kušadasi, temperatura vode je od 22 do 24 stepena. Međutim, prosek za juni je čak veći od 25 stepeni i u zadnjih deset godina merenja su pokazala da je voda bila čak 25,7 stepeni. Najveće temperature vode izmerene su u Alanji i Antaliji.

Srednja temperatura za jul je oko 26, a u septembru u Turskoj temperatura mora ne pada ispod 25 stepeni.

Egipat

Prosečna temperatura mora u junu u Egiptu je 26 stepeni, a najveća koja je izmerena u prethodnih nekoliko godina iznosila je čak 28,8 stepeni. Bez obzira na destinaciju u ovoj zemlji, more u junu nije bilo hladnije od 23,8 stepeni. U Hurgadi je more 26, u julu i avgustu se očekuje 28, u septembru 27 stepeni.

U oktobru i novembru je 26, i tek u decembru temperatura mora pada na 21 stepen Celzijus.

Bugarska

Crno more u bugarskom primorju je još uvek hladno, i temperatura vode u prvim danima juna je u proseku oko 20 stepeni.

Tek u drugoj polovini juna će more biti toplije, 23 i koji stepen više, a tokom jula i avgusta, recimo, prošle godine, morska voda u Bugarskoj bila je nešto toplija.

Albanija

U letovalištima Albanije, koja izlaze na Jadransko i Jonsko more, temperatura mora u junu je u proseku oko 23 stepeni.

Očekuje se da voda, recimo u Draču, u julu bude 25.5 stepeni, u avgustu 25, u Valoni i Himari 25, za pola stepena više voda će biti toplija narednih meseci u Sarandi, dok će u Ksamilu dostići i 26 stepni.

