PATRIJARH URUČIO TOMOS ARHIEPISKOPU STEFANU: Porfirije se obratio nakon liturgije (FOTO)

U Sabornoj crkvi u Beogradu održana je sveta arhijerejska liturgija koju su služili patrijarh srpski Porfirije i arhiepiskop makedonsko-ohridski Stefan sa vladikama obe crkve.

Nakon liturgije obratio se patrijarh Porfirije.

- Danas po blagodeti božjoj imamo priliku da ovenčamo to što već postoji među nama a to je jedinstvo. To jedinstvo je u jednom periodu bilo narušeno ali je zaspostavljeno u duhu Crkve, a to je da makedonska crkva, ohridska arhiepiskopija ima ne samo uslove nego potrebu da se organizuje u kontekst autokefalne crkve, da se ispostavi da je to najbolji mogući način i metod života naših pravoslavnih braće i sestara u Severnoj Makedoniji. Zato ono što smo već realizovali kroz služenje liturgije u Skoplju danas osećamo da javno i pred svima dokumentom koji se zove tomos to i obznanimo. Nakon liturgije, patrijarh SPC uručio je tomos arhiepiskopu Stefanu o priznanju autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve.

Na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju ove godine jednoglasno je doneta odluka da se prizna autokefalnost MPC.

Za tu odluku glasalo je svih 42 episkopa SPC.

Posle prve zajednicke liturgije MPC i SPC u Skoplju patrijarh Porfirije saopstio je odluku Sabora koji je "jednoglasno i jednodušno izašao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve - Arhiepiskopije Ohridske" i prihvatio njenu autokefalnost.

Patrijarh je tada rekao da će nakon zajednickog obavljanja tehnicko-organizacionih detalja, biti obaveštene sve ostale pravoslavne crkve, koje ce biti pozvane da "po svom kanonskom redu i poretku" prihvate autokefalni status MPC-OA.

