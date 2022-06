Dr Zdravković najavljuje: NAJVEĆA EVROPSKA IMENA STIŽU U BEOGRAD! Otvara se Drugi balkanski kongres o kardiovaskularnoj magnetnoj rezonanci (VIDEO)

Kardiomagnetna rezonanca prikazuje srce kao nijedna metoda do sada, objašnjava dr Zdravković.

U Beogradu se otvara Drugi balkanski kongres o kardiovaskularnoj magnetnoj rezonanci srca i krvnih sudova koji će okupiti skoro 350 učesnika iz cele Evrope.

Predsednica Udruženja za magnetnu rezonancu srca i krvnih sudova i direktorka KBC Bežanijska kosa dr Marija Zdravković najavljuje da će kongres okupiti najveća evropska imena iz kardiomagnetne rezonance, a među njima se posebno ističe prof. Robert Manka, predsednik evropskog borda za davanje sertifikata u ustanovama. On će, na inicijativu Udruženja i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobiti počasno zvanje „visiting profesora“ za kardiomagnetnu rezonancu u Beogradu. Na ovaj način Medicinski fakultet biće stavljen na listu najjačih fakulteta u svetu.

Sutra svečano otvaranje Kongresa

Kongres traje dva dana, od 7. do 8. juna, a svečano otvaranje zakazano je za sutra u 7 i 30 u Narodnom pozorištu, gde će prof. Manki biti uručeno počasno zvanje. Kongres se održava u hotelu Hilton, a sesije su tematski podelje. - Imamo, recimo, sesiju „Sportsko srce“, to verovatno mnoge interesuje. Veoma nam je važno da kod sportista utvrdimo evenutalne poremećaje, kako ne bi, ne daj Bože, došlo do iznenadne smrti, što se dešavalo – navodi dr Zdravković za Pink. Suština kongresa je da se što više ljudi edukuje i da se na ovaj način otvori što više centara u Srbiji koji će praktikovati kardiomagnetnu rezonancu.