VLASNICI ZAŠTITE SVOJE LJUBIMCE: Krpelji prenose OPASNE BOLESTI - ovo je ZNAK ZA UZBUNU (VIDEO)

Toplo vreme pogoduje krepljima i oni su najaktivniji od marta do oktobra, ali se zbog klimatskih promena taj perio produžio. Kućne ljubimce je najbolje preventivno zaštiti.

Kako kaže hirurg veterine Srećko Radojičić, i u prvim sunčanim danima zime, posebno u ruralnijim sredinama se mogu pojaviti krpelji.

Kako je rekao zbog promene klime period u kojem krpelji napadaju se pomerio

- Vlasnik treba da obrati pažnju na prevetntivu. Postoje različita sredstva - neka se stavljaju na kožu, druga se unose u organizam tabletama. I jedna i druga je uspešna u preventivi - naveo je Radojičić.

Prema njegovim rečima, krpelji se najčešće mogu naći na njušci, na kapcima, te ispod pazuha..

- Bolest može da se razvije već 48 sati posle ujeda krpelja. Vlasnici mehanički skinu krpelja, ali to nije problem. Problem je u bolestima virusnim i bakterijskim koje mogu da prenesu - rekao je Radojičić.

Krpelji su vektori, oni su prenosioci bolesti. Ako vlasnici primete da se ljubimac drugačije ponaša, da je pospan, da hramlje, da ima povećanu teperaturu ili gubitak apetita potrebno je da ga odmah odvedu kod veterinara.

- Prenosioci bolesti mogu biti i komarci, najpoznatiji je srčani crv. Smatra se da je to jedan od najpametnijih parazita, on pusti domaćina da poživi, da bi on mogao da poživi.Bolest može da pređe u hronični tok, pa da traje godinama - dodao je Radojičić.