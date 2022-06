NATO JE 1999. GAĐAO FARMU OVACA! Ćerka ubijenog radnika prvi put PROGOVORILA O NEISPRIČANOJ TRAGEDIJI: Sahranili smo ga na dan kraja bombardovanja

Farma ovaca u Podgorcu kod Boljevca pogođena je sa 11 projektila avijacije 1999. NATO pakta i tada je stradalo troje nedužnih radnika - Nebojša Srbulović, Slavka Marić i Milija Andrejević.

Nada Bodrožić ćerka je ubijenog Milije Andrejevića koji je te 1999. poginuo. Ona je ispričala detalje jetezive tragedije kada je NATO ubio troje civila, nedužnih radnika.

- Farma ovaca u Podgorcu bombardovana je 7. juna 1999. godine. Moj otac je tada nastradao. To se desilo u 15 i 40h popodne. On je ostao prekovremeno na poslu. Svi znamo da su ljudi radili. Kada su NATO agresori nadletali farmu on se nalazio pored jednog objekta gde su bili svi radnici - rekla je Nada Bodrožić.

Nada Bodrožić ispričala je i da je njen tata ostao duže na poslu, kao i da je radio u kancelariji, ali je uvek bio među radnicima i voleo da radi sa životinjama.

- Moj otac bio je čovek koji je rastao u takvom okruženju da je bio dobar čovek. Bio je seljačko dete. Ičao je na školovanje, trudio se, bio je rukovodilac. To što mu je usađeno kao malog i on je zajedno sa radnicima radio. Kada se to desilo tata nije na licu mesta poginuo. Kada su ga odvezli u Dom zdravlja prva komšinica nije mogla da ga prepozna. On nije mogao da govori. To nam je posle pričala. Nismo ga videli. Niko ga nije video takvog. Bio je u Zaječaru u bolnici. Dana 9. juna smo ga sahranili, a uveče je proglašen kraj bombardovanja. Bilo je lepo vreme, sedela sam na stepenicama, držala sam njegovu jaknu i mirisala sam je. Nisam znala da li da se radujem, ili da plačem. Sva ta osećanja koja su se našla u meni, to je nešto neopisivo. To jedino mogu da znaju ljudi koji su preživeli ovo - rekla je kroz suze Nada Bodrožić.

Podsetimo, ovčarska farma u Podgorcu, 7. juna 1999. godine je pogođena sa jedanaest projektila avijacije NATO pakta, od kojih su stradali radnici Nebojša Srbulović, Slavka Marić i Milija Andrejević. Farma je potpuno uništena, stradalo je stado ovaca i objekti farme, samo tri dana pre potpisivanja Kumanovskog mirovnog sporazuma.

Takođe, inače, tokom 72 dana NATO agresije, područje opštine Boljevac je bombardovano sedam puta, sa ukupno 40 projektila.

