POKUŠAO DA OTME SRBINU ZASTAVU, PA POPIO BATINE - ŠOK SNIMAK IZ ATINE! Pomešao srpsku trobojku sa ruskom, barjaktar ga PROSUO PO ULICI (VIDEO)

Da je rat u Ukrajini poprimio veću dimenziju svedoče i podele ljudi širom planete na ovu i onu stranu - na one za i one protiv. Na društvenim mrežama često nailazimo na oštre polemike, fotografije ili snimke u kojima osobe iskazuju i brane svoje mišljenje o aktuelnoj situaciji u Ukrajini. Nekada to preraste i u nasilje, a jedan takav snimak objavljen je na Tviteru.

Video je nastao u Atini gde su, kako se navodi, Ukrajinci ili oni koji su u javnosti pružali podršku ukrajinskom narodu pomešali srpsku sa ruskom zastavom.

Srbin koji je bio barjaktar na svadbi, kako to običaj i nalaže, istakao je zastavu Srbije, ali su okupljeni mislili da je u pitanju zastava Rusije, te su taj čin, kako se pretpostavlja, shvatili kao otvorenu provokaciju.

Muškarac je prišao vozilu iz kojeg se viorila srpska zastava i napao vozača. Vozač je izašao i uzvratio udarac napadaču, a onda je usledila prava tuča nasred puta. Na snimku se može videti da je napadnuti muškarac u borbi imao dobru tehniku i jak kroše, te je oborio svog napadača.

Do eskalacije je došlo kada se obračunu pridružio još jedan muškarac koji je branio napadača, a ubrzo se tu stvorila i policija s namerom da smiri strasti. Građani koji su se okupili kako bi isticanjem ukrajinskih zastava pružili podršku jednoj od strana u aktuelnom ratu posmatrali su ovaj incident.

⚡️🇷🇺🇷🇸Athens. Ukrainian Nazi confused #Russian flag with Serbian flag. The serb was flag bearer of a serb wedding column when the #ukrainian nazi attacked him. The Ukrainian Nazi got what he deserved 😂#ukraine #Russia #Serbia #Россия #Сербия #украина #Z #СвоихНеБросаем #ZOV pic.twitter.com/cAxQRzWigN