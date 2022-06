I ZA DANAS NAJAVLJENI PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Večeras će da LIJE KO IZ KABLA, moguće su i lokalne nepogode u ovim delovima zemlje

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće do 28 stepeni Celzijusa.

Danas promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i razvojem oblaka sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i krajem dana ponegde može pasti i preko 30 lit/m2 kiše za sat-dva uz moguć grad i lokalne bujice. Vetar slab južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni, a krajem dana na severu u skretanju na severoistočni i severni. U zonama pljuskova vetar na kratko pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U Beogradu danas promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće i sunčanih intervala. Vetar umeren jugoistočni, popodne istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna 26°C. Uveče je veća šansa za suvo vreme. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana:

U petak malo svežije i pretežno oblačno sa čestom i lokalno obilnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde može pasti i preko 30 lit/m2 kiše za sat-dva uz moguće lokalne bujice. Moguće su i nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren severni i istočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 20°C do 26°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U subotu takođe postoji šansa za povremenu kišu i pljuskove uz promenljivo oblačno vreme.

U nedelju na severu Srbije suvo, a u centrlanim i južnim predelima sa povremenom kišom i pljuskovima.

Od ponedeljka se očekuje sve više sunčanih sati i toplije vreme.