DA LI SMO KORONI PRERANO REKLI ZBOGOM?! Virus smo skoro svi zaboravili, ali poslednja 4 dana bude najcrnje slutnje - EVO O ČEMU SE RADI!

Broj zaraženih korona virusom ponovo je krenuo uzlaznom putanjom i to od početka ove nedelje, i mada je povećanje bilo zabeleženo i u predhodnom periodu, rast u uzastopna četiri dana daje utisak da se nešto dešava.

Činjenica da je sa porastom broja zaraženih povećan i broj testiranih, i onih koji imaju simptome kovid infekcije, što otvara sumnju da li se to korona ipak vraća u trenutku kada se samo čeka dan da se i zvanično proglasi kraj epidemije i šta nam to sledi u narednom periodu? Iako je u ovom trenutku nemoguće sa sigurnošću dati odgovor na ovo pitanje, stručnjaci sa kojima je "Blic" razgovarao ne isključuju ni jednu mogućnost.





Nema razloga za zabrinutost



Od februara kada je počeo da opada broj zaraženih, odnosno prethodna četiri meseca, mi nismo imali ovakvu pojavu. Dešavalo se da povećanje bude dan, dva ali ne i četiri dana uzastopno. Iako je sve i dalje u manjim brojevima, niskim, ipak nemoguće je ne primetiti da se nešto drugačije ipak dešava, suprotno od naših očekivanja.

- Ovo nije ništa zabrinjavajuće. Meri se u prethodnih 14 dana i u tom periodu vidljiv je minimalan pad, dok je u predhodnom periodu on bio veći. Situacija je takva da u celoj Evropi broj zaraženih opada, a najgora po broju zaraženih je Portugalija, a druga je Nemačka. Dakle cela Zapadna Evropa loše stoji u odnosu na Istočnu Evropu. Činjenica je da trend pada svuda ali je on jako spor. U odnosu na Srbiju, bolji od nas u okruženju su Bosna, Albanija, Bugarska i Rumunija - objašnjava za "Blic" Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija koji pomoću svog matematičkog modela prati tok epidemije korona virusa.

Iako sa nestrpljenjem čekamo da broj obolelih padne ispod 100, to nikako da se desi. Profesor Kočović kaže da se ovo ne dešava iz razloga jer ljudi počeli da se razboljevaju a i svi su sada krenuli da putuju, jer je sezona odmora. Pa prema njegovom mišljenju, veliki tranzit i to što više skoro nigde nema mera, svi su se opustili prouzrokuju dalja zaražavanja. Profesor upozorava, imajući u vidu loše epidemiološko stanje u Grčkoj, da nam je situacija nakon dolaska sa ovog letovališta pod znakom pitanja.





- Videćemo sada šta će biti kada se naši turisti vrate iz Grčke, jer je tamo situacijija mnogo gora od naše. I u Austriji su se nakon mera koje su dugo bile na snazi, sada su se dosta opustili - kaže profesor Kočović.

Srbija na izlasku iz četvrtog talasa



Slično ovome što se sada dešava zabeleženo je i prethodne dve godine, i to u veoma približnom periodu: 2020. je rast počeo oko 25. juna. A onda i prošle godine, slično kao sada, minimalan rast zabeležen je poslednjih dana juna i prvih dana jula, što je postepeno raslo i dovelo do talasa u septembru-oktobru...

Iako je zbog već viđenog scenarija, pribojavanje među građanima sasvim opravdano, ipak, izgleda da razloga za očekivanje novog talasa, na svu sreću nema.

- Srbija je sada na izlasku iz četvrtog talasa, i on će da traje sve dok brojke padaju. Ovaj četvrti talas traje najduže, počeo je 3. avgusta prošle godine i traje još uvek. Treba da znamo da u svim zemljama u Latinskoj Americi sada raste broj zaraženih, dok je Kina mnogo lošija od nas. Mene je Azija malo zabrinula, jer tamo živi mnogo stanovnika, a oni putuju tako da svašta može da se desi. Tako su sve zaraze počele - objašnjava profesor Kočović.

On ističe da svuda gde su međunaradno okupljanja i okupljanja u manjim i zatvorenim prostorima to može da dovede do pogoršanja situacije i veće zaraze.

Posle odmora moguć novi talas



Profesor Petar Kočović komentarišući trenutno epidemiološko stanje kaže da za neka veća predviđanja ipak treba sačekati da prođu odmori, ali ne isključuje mogućnost novog talasa.

- Kada se završi sezona godišnjih odmora moguća su i povećanja zaražavanje, e sada to ćemo tek da vidimo koji će to talas da bude, da li će biti ovaj omikron ili nešto drugo. Kada je u pitanja naša zemlja "omikron" je pokazao manju smrtnost nego "delta soj" što nije u svim zemljama u Evropi, negde je obrnuto. E sad da li je imuni sistem kod Srba jači nego kod drugih naroda, to ne možemo da znamo, ostaje da vidimo i da na osnovu brojki to konstatujemo - kaže profesor.

On zaklljučuje da prelom sledi narednih dana.

- Ovih dana će biti prelom, ili ćemo da krenemo i dalje na dole ili lagano na gore, eto to čekamo. Ja sam iskreno očekivao da će biti manje - zaključio je profesor.

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže za "Blic" da je vrlo moguće da nam posle odmora sledi novi talas, ali ne vidi opasnot od posledica.

- Možda u oktobru, ali taj talas sa oim kovidom 19 neće biti nešto jak. I pošto imunizacija od ovog virusa ne traje dugo, čim s epoveća taj broj, onih koji su neimunizovani i gdee je imunitet malo popustio tu korona ponovo krene. E sad a li će biti nova varijanta to ostaje da vidimo, jer je sada nepoznato ali postoji velika mogućnost i zato treba i dalje biti oprezan - kaže epidemiolog.

On ističe da moguće i da se pojavi druga varijanta koja je manje opasna, jer od ovog kovida 19 nemože biti varijacija jača. Ono što je kaže moguće, jeste da bude neki kovid 22. ili neka druga epidemija.

Korona je i dalje prisutna

Činjenica je da kada je prošle godine usledilo postepeno povećanje niko nije verovao da se nešto dešava a onda je to počelo da raste iz nedelje u nedelju. Poslednjih nedelja broj zaražnih poprilično raste i u SAD, Indiji, Izraelu, dok je u Evropi samo Portugal duboko u crnoj korona zoni. Iako naša epidemiološka situacija i dalje nije savršena, Srbija je trenutno u crvenoj korona zoni sa 50 zaraženih na 100.000 stanovnika u poslednje dve nedelje što je odličan rezultat.



Uprkos tome, epidemiolozi upozoravaju da je korona i dalje prisutna.

- Ne smemo zaboraviti da je korona i dalje prisutna. Iako se prema brojkama vidi malo povećanje, ja mislim da je broj zaraženih mnogo veći, i da ljudi sada zbog odmora i drugih privatnih razloga ne žele da se testiraju - kaže za "Blic" epidemiolog Radmilo Petrović.

Sagovornik kaže da narednih dana možemo da očekujemo brojke između 100 i 300.

- Mislim da će to za sada da bude tako, pa će prelomiti kada se krene u školu i kada temperatura naglo padne, jer će ljudi ponovo početi da se zatvaraju u manje prostore i manje će provoditi vremena na otvorenom. Tako da nam tada sledi ili povećanje ili nova epidemija, ali pre 15. septembra sigurno neće - zaključuje epidemiolog Petrović.

Dr Vladimir Petrović, epidemiolog, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu kaže za "Blic" da je u ovom trenutku nemoguće predvideti u kompravcu će se kretati korona u narednom periodu i ističe da pandemija nije završena.

- U ovom trenutku je nemoguće proceniti kako će se stvari dalje odvijati, ono što je sigurno jeste da pandemija nije završena. Ukoliko se pojavi neki novi soj, možemo očekivati porasta broja obolelih ali to je globalno a ne lokalno pitanje, tako da šta će se dalje desiti znaćemo pametnije da odgovorimo u oktobru - zaključuje dr Petrović.

Virus i dalje pronalazi osetljive osobe

Zašto i dalje imamo obolele od kovida i zašto se te brojke i dalje povećavaju, epidemiolog Slađan Stanković vidi u upornosti virusa koji se ne prdaje.

- Virus i dalje pronalazi osetljive osobe, na svu sreću to je trenutno zanemarljiv procenat. Upala pluća i hospitalizovanost je sada mnogo manja u odnosu na procenat koji je bio ranije. Virus će verovatno i dalje da traga za osobama sa osetljivim imunitetom i one bez zaštite - zaključije epidemiolog.

On istiiče da su ove trenutne oscilacije veoma vezane sa trenutnim kretanjima, kao i aktuelnim maturama i velikim okupljanjima, ali ističe da na svu sreću virus više nema istu jačinu kao ranije, te je epidemiološka situacija za sada stabilna.

- Moj utisak da je epidemiološka situacija korona virusa trenutno pod kontrolom. Registruju se sporadični slučajevi, tako da ona nema epidemijsku formu oboljevanja. Neka trenutno preovladavajuća epidemiološka prognoza je da će se u budućnosti, s obzirom na mutacije nastaviti taj trend, bez obzira na povećanje oboljevanja koje će verovatno uslediti u jesenjem periodu. Dakle, virus neće više imati pandemijski potencijal koji je imao u predhodne dve godine - kaže epidemiolog Slađan Stanković.

Naš sagovornik naglašava da sada dominiraju sojevi koji ne predstavljaju opasnost i da se polako nazire kraj pandemije, i da će obolevanje imati učestalost koja nije pandemijska.

Broj zaraženih proteklih dana

- Utorak 7. jun - 281 zaraženi (utorak 31. maj - 265)

- Ponedeljak 6. jun - 281 zaraženi (ponedeljak 30. maj - 268)

- Nedelja 5. jun - 172 zaražena (nedelja 29. maj - 128)

- Subota 4. jun - 221 zaraženi (subota 28. maj - 217)

Procenat zaraženih proteklih dana

- Utorak 7. jun - 3,49 % pozitivnih (utorak 31. maj - 3,35%)

- Ponedeljak 6. jun - 3,58 pozitivnih (ponedeljak 30. maj -3,38%)

- Nedelja 5. jun - 4,91% pozitivnih (nedelja 29. maj - 3,29)

- Subota 4. jun - 4,58% pozitivnih (subota 28. maj - 4,17%)

Belorusija beleži 27. uzastopnih dana bez zaraze, tako da će sutra zvanično da izađu iz pandemije.

A kako je bilo prošle godine u ovo vreme?

- Ako sutra budemo imali više od 49 zaraženih - krećemo lagano uzbrdo - napisao je prof. Kočović 4. jula na svom "Fejsbuk" profilu, kada je zvanično počeo četvrti talas.

Srbija je tada imala oko 16 zaraženih na 100.000 stanovnika na samoj granici između zelene i žute korona zone (zelena do 15/100.000). Međutim, u isto vreme pre dve godine smo uspeli da se spustimo ispod 10/100.000.

- Mislim da možemo da imamo oko 1.000 zaraženih na dan, ne mnogo više. I to ne početkom septembra, nego nešto kasnije. Ipak, problem je što mi ne znamo koliko je zaštićenih ljudi, odnosno koliko je ukupno vakcinisanih i onih koji su preležali koronu - rekao je tada Epidemiolog Predrag Kon.

S obzirom da je povećanje tada išlo samo uzlaznom putanjom, usledile su i nove, oštrije epidemiološke mere.

