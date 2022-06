ZEMLJOTRES U LAZAREVCU: TRESLA SE SRBIJA TOKOM NOĆI!

Zemljotres jačine 3,0 potresao je noćas Lazarevac, objavljeno je na sajtu Seizmološkog zavoda Srbije.

- Dana 9.6. u 00:46 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 3,0 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Lazarevac, 7km S.

Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti - stoji u saopštenju.

