STOJANKA POPOVIĆ, MAJKA TROJKI: Pre tri dana smo poslali mejl Vučeviću - juče smo dobili sedišta! GRAD ZAISTA BRINE (FOTO)

Od početka godine grad Novi Sad podelio je 200 auto sedišta, a biće obezbeđeno još sto.

Stojanka Popović, majka novosadskih trojki, Strahnije, Vuka i Ognjena koja je juče dobila sedišta za kola zahvalila se gradonačelniku Milošu Vučeviču, a za portal NS uživo istakla da su ona i suprug oduševljeni brzinom kojom se sve izdešavalo.

Nismo mogli da se prijavimo za konkurs

– Bukvalno smo pre tri dana poslali mejl gradonačelniku sa molbom da naši troipomesečni sinovi dobiju auto-sedišta, jer su nam bila potrebna, a nismo mogli da se prijavimo na konkurs koji je za decu rođenu do septembra 2021. I odmah su nas kontaktirali. Uverili smo se da Grad zaista brine o svojim sugrađanima– kaže Stojanka.

Ona ističe da i njima i drugim roditeljima veoma znače sve podsticajne mere koje je Grad predvideo kao pomoć roditeljima.

– Sa ovim merma finansijske podrške bilo je lakše upustiti se u celu priču sa tri bebe, jer znamo koje je sve povlastice Grad obezbedio – navodi Stojanka.

Od početka godine podeljeno 200 auto sedišta, biće obezbeđeno još sto

Podsetimo, gradonačelnik je čestitao porodici Popović i poželeo zdravo i bezbrižno detinjstvo njihovoj deci.

– Ove godine podelili smo 200 auto-sedišta za decu i još 100 ćemo obezbediti kao vid podrške Grada porodicama, a posebno višečlanim. Postoji lepeza mera koje sprovodimo u populacionoj politici. Grad Novi Sad omogućio je da boravak u vrtićima PU ”Radosno detinjstvo” bude besplatan za svu decu, subvencionišemo boravak u privatnim vrtićima za 3.000 dece, besplatni su udžbenici za đake prvake, kao i za decu iz porodica sa troje i više dece, takođe užina i prevoz. Smanjili smo cenu đačke i studentske pokazne karte za javni prevoz. Na konkursu za dodelu stanova posebno favorizujemo višečlane porodice – naveo je gradonačelnik i istakao da nije reč “o materijalnoj vrednosti poklona, već da se pošalje poruka da roditeljstvo jeste najteža, ali i najlepša i najvažnija misija u životu čoveka.

– Divim se porodicama sa više dece. Sigurno im nije lako, mnogo je to neprospavanih noći, ali posle, kuća vam nije prazna i imate sa kim da budete za praznike, imate za koga da živite i radite – poručio je Vučević.

Da je ovo velika ušteda za roditelja je se cene autosedišta za decu kreću od 10.000 pa do 35.000 po sedištu u zavisnosti od prozvođača. A podestimo one su prema zakonu o sabraćaju obavezna i svako dete do četiri godine mora da bude u svom sedištu.