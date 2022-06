SPREMITE SE ZA TOPLO I SUŠNO LETO! Meteorolog Mihajlović šokirao: Ovaj mesec nam donosi VELIKE VRUĆINE

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za Puls Srbije otkrio je kakvo vreme nas očekuje ovog leta.

Narandžasta i žuta, to su boje meteoalarma koji je na snazi ovih dana u Srbiji. Kiša, neobično krupan grad, grmljavina i olujni vetar.

Iz različitih gradova naše zemlje stižu izveštaji o velikoj šteti koje je izazvalo nevreme.

Meteorolog je naveo da nas ipak ovo leto očekuje toplo vreme sa jako malo padavina.

- Nepogoda u smislu prolaznog naoblačenja i lokalne pojave grada će biti. Ono što treba istaći kao osnovna karakteristika leta je da će biti toplo. Biće manje padavina, srednja temperatura i do 3 stepena iznad prošlogodišnjih vrednosti. To u jednoj rečenici znači toplo i sušno leto. U julu srednja maksimalna temperatura će biti između 30 i 32 stepena. Dakle u pojedinim danima svakako više i to je ono što smo navikli jer smo imali vrućine 2012. i 2017. godine - rekao je Mihajlović.

