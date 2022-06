DO KADA NAS ČEKA OLUJNO VREME: Od sledeće nedelje DRAMATIČNA PROMENA?

Delove Srbije tokom ove nedelje pogodile su jake kiše i grad, a grmljavine i nevreme se očekuju u petak i subotu na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, kao i u oblasti zapadnog Pomoravlja i južne Šumadije. Tu će pasti i do 50 milimetara kiše za 24 sata, upozoravaju meteorolozi.

Srbiju sve do subote, 11. juna, očekuju vremenske nepogode, a od početka ovogodišnje protivgradne sezone već je bilo 23 dana sa dejstvom, pa su do sada utrošene rekordne 5.032 rakete, koliko je u pojedinim ranijim godinama trošeno za celu sezonu koja traje do 15. oktobra, kaže prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometerološkog zavoda Srbije (RHMZ).

On podseća da sistem odbrane od grada u Srbiji RHMZ sprovodi operativno preko 13 radarskih centara, od kojih svaki komanduje mrežom protivgradnih stanica sa područja više opština iz svog domena.

- Radarski centri su Valjevo, Bukulja, Petrovac, Crni Vrh, Užice, Bešnjaja (kod Kragujevca), Sjenica, Kruševac, Niš, Kukavica, Samoš, Bajša i Fruška Gora. U junu mesecu ove godine najviše su radili radarski centri Užice, Bešnjaja i Kruševac - kaže prof. dr Jugoslav Nikolić.

Prema njegovim rečima za ovu sezonu nabavljen je rekordan broj protiv gradnih raketa - 21.400. To je najviše od 2015 godine, a očekuje se da će ovaj broj biti uvećan za još oko 1.000 raketa tokom sezone iz nabavki lokalnih samouprava. Inače, prošle 2021. godine potrošen je rekordan broj raketa u poslednjih 10 godina – 13.051 raketa.

Narandžasti meteoalarm i za danas

Profesor doktor Nikolić kaže da je za danas izdat narandžasti meteoalarm.

- Do kraja dana na području Srbije očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeni pljuskovi i grmljavine lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Usled toga, izdat je narandžasti meteoalarm, koji podrazumeva i količinu kiše veću od 20 milimetara, a kratko vreme u zoni pljuskova - kaže Nikolić.

Najviša temperatura biće od od 24 do 27 stepeni. Grmljavinski procesi će se dodatno intenzivirati u petak i subotu na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, kao i u oblasti zapadnog Pomoravlja i južne Šumadije - na tom području očekuje se da padne od 30 do 50 mm kiše za 24 sata, lokalno i više, pa tako za dva dana, odnosno za 48 sati, na pojedinim lokalitetima u pomenutoj oblasti ukupna količina kiše može dostići i vrednost od 100 milimetara.

- Istovremeno se na istoku i severoistoku zemlje, kao i na području Beograda očekuje znatno manja količina padavina u odnosu na zapadnu i južnu Srbiju, pa će u ovim mestima na snazi ostati žuti meteoalarm, koji podrazumeva količinu kiše od 10 mm za 3 sata, odnosno 20 mm za 12 sati - dodaje prof. Nikolić.

Jači pljuskovi u petak i subotu, šta će biti do kraja juna?

U petak i subotu očekuje se i da pojava grada bude znatno ređa u odnosu na prethodni period, ali će pljuskovi biti obilniji.

- Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepena, najsvežije će biti u zapadnoj Srbiji, gde se očekuje i najviše kiše, dok će u Beogradu biti od 25 do 27 stepeni navodi profesor.

U nedelju, 12. juna, prema njegovim rečima, na severu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok se pojava pljuskova i grmljavina očekuje južno od Save i Dunava.

- Iako će čestina i intenzitet padavina biti manji u odnosu na petak i subotu, u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji i dalje će biti uslova za lokalnu pojavu obilnijeg pljuska sa količinom padavina od 20 do 40 mm. Od ponedeljka do srede, stabilizacija vremena u svim krajevima Srbije, a od četvrtka, 16.juna se očekuju nove padavine - kaže Nikolić.

Dodaje, da ukupno uzevši za ceo mesec, očekuje se topao jun, sa srednjom junskom temperaturom vazduha za do plus 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za jun biti od 24 do 26 steeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 14 do 20.