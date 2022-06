NIJE VAM BILA DOVOLJNA BRUKA OKO DANIJELE ŠTAJNFELD? (Zatvoreno pismo novinarki Ani Mitić, Veljku Laliću i Nedeljniku)

Izjavu Ištvana Kaića, analitičara medija prenosimo u celosti:

Treba da vas je sramota. Ne znam kako drugačije započeti.Iz vašeg teksta "Narod protiv Amber Herd" se vidi da niste ni pratili suđenje po tužbi Džonija Depa u realnom vremenu i ostajali budni do kasno u noć kao neki od nas.

Napisali ste apsolutno jednostran tekst, ne znate ništa o tome kako funkcioniše sud, porota i šta se zaista dešavalo u sudnici. Mi koji znamo mnogo više, pored vas i takvih kao vi ispadamo najobičnije budale što smo se uopšte trudili.

Bitno je izgleda samo to da ste žena i da ste isključivo zbog toga stali na stranu druge žene, premda je izgubila na sudu. Niste čak ni konkretne razloge zbog čega je izgubila i šta je on dobio i zašto, naveli. To vam uopšte nije bitno.



Niste ni prividno pokušali da budete objektivni, poput Jovane Gligorijević, koja je u Vremenu držala koliko-toliko balans, a onda ušetala u studio N1 da bi uporedila slučaj sa Jutkom, što ste i vi ovde smišljeno uradili. Pritom dodali zgodno i sasvim providno da je Dep dobio orden u Srbiji. Kako se to lepo složilo...

Ne, vi ste od početka znali šta ćete da napišete i zašto to radite, sad kad je suđenje završeno. I time, da vas edukujem - istupili iz profesionalnog novinarskog stava i priključili se redu kvazifeminističkih agitatora i NGO lobista. Mislite da je to vaš smisao postojanja u životu, da branite nekog ko je žena samo zato što ste i vi žena? Da li se o ovom tekstu radi o Amber Herd, o kojoj ništa skoro niste rekli, ili se više radi o vama? Čist neprofesionalizam i suva ostrašćenost.

Tako ste tačno znali šta radite i kada ste kao medij poslužili da se u Srbiji kreira lažan Me Too slučaj Danijele Štajnfeld, zbog čega vaš urednik još uvek nije odgovarao. Ali ne, to vam nije bilo dovoljno, iako je tužilaštvo dokazalo - ne da nije bilo dovoljno dokaza protiv Branislava Lečića, kako ste nastavili da obmanjujete javnost - nego da je ono što je Štajnfeldova iznosila bila čista laž.

Može li muškarac uopšte dokazati svoju nevinost u Me Too eri, po vašem shvatanju Ana? Šta bi trebalo da se desi da vi poverujete da je to moguće? Da li možete kao iz topa da mi kažete šta je potrebno ili ni sami ne znate? Da li stvarno mislite da ne postoje žene koje su u stanju da zarad svoje karijere (gle čudnog li čuda, takođe glumačke kao i u slučaju Štajnfeldove, sa kojim vam ni na pamet nije palo da uporedite slučaj) iskoriste taj pokret za svoje ciljeve?



Zašto niste pomenuli znamenite žene, kako u svetskoj tako i u domaćoj javnosti, koje su podržale odluku suda? Zašto niste pomenuli da je taj isti Dep koga ste napljuvali pomogao svojoj tadašnjoj supruzi da dobije ulogu u najprofitabilnijem filmu iz serije superheroja Akvamen?



Znate da Me Too podrazumeva da se javi najmanje još jedna žrtva nasilja. Znam da znate. Koja se žena, dakle, javila da potvrdi da je prošla slično sa Depom? Nijedna. Štaviše, bivše partnerke su ga branile. Zašto to niste napisali? Zašto niste napisali da je na sudu dokazano da je lagala da je 7 miliona dolara, koje je od Depa izvukla posle razvoda, donirala dečijim bolnicama i humanitarnim organizacijama? Branila se da joj je navodno trebalo za sud, ali Dep ju je tužio tek 13 meseci posle isplate iznosa. Šta je čekala?



Zašto niste napisali da su se u drugom krugu suđenja svedoci sami javljali zgroženi njenim svedočenjem i lažima koje je izgovarala? Zašto ne kažete da je njen pravni tim angažovao psihijatre da tvrde da Dep ima psihološki profil nasilnika, a nijednom ga lično nisu pregledali? Da su svedoke koji su govorili u korist Depa mahom omalovažavali da su tu samo zarad "pet minuta slave"?



Govorite o društvenim mrežama, a vrlo dobro znate da porota nije smela da gleda i bude pod uticajem bilo čega u vezi sa slučajem, osim onog što se dešava u sudnici. Gde su reči o tome da je muku mučila da ispusti makar jednu suzu, sve vreme gledajući u porotnike? Gde je reč o naknadnim izjavama porotnika da im je bilo neprijatno koliko je dramatizovala radnje i forsirala grimase?



Zašto ne kažete da su čak i oni koji ne vole naročito Depa u Americi, posle njegovog, a naročito njenog svedočenja, stali na njegovu stranu - bilo žene, bilo muškarci? Izgleda da je u ovoj priči, Ana, pol samo vama od krucijalnog značaja. Kao i pitanje "rodne ravnopravnosti" koje ubacujete tamo gde mu nije mesto. Volite da citirate poruke, a niste napisali ništa o najpoznatijem citatu od svih citata na suđenju: "Šta ćeš da uradiš, Džoni? Hoćeš izaći pred svet i predstaviti se kao žrtva porodičnog nasilja? Ti kao muškarac? Šta ćeš da uradiš? Izađi i reci svetu da te je tukla žena! Ti si takav plačljivko. Odrasti više, Džoni!"



Zašto niste napisali da Herdova ima istoriju nasilja prema svojim partnerima? Pominjete scenu silovanja, a ne govorite da je to prvi put ispričala u sudnici i nikada pre toga. Govorite da je priznala da je uzvratila nasiljem jedan jedini put, ali ne kažete da je to učinila tek kad je videla da se snimak na kom to sama priznaje nalazi u sudskom predmetu.



Ni reči o tome da je bacala flaše na njega, odstranivši mu jagodicu sa prsta? Da mu je za rođendan kupila lovački nož sa posvetom „dok nas smrt ne rastavi“? Da je slikala muža dok je spavao obeznanjen alkoholom, da ovaj ne zna, spremajući se da jednog dana to upotrebi protiv njega?



Zašto niste pisali da se, nakon što ga je u Vašington postu optužila za porodično i seksualno nasilje, još jednom srela sa njim u hotelskoj sobi i očajnički tražila da je zagrli i poljubi, da se pomire kao da joj je to poslednja stvar na svetu? Da li se tako ponaša žrtva nasilja, Ana? Da li se tako ponaša osoba koja se boji svog navodnog nasilnika?



I najzad, zašto ste prećutali da je najavila novinarima iz tabloida TMZ da dođu da je slikaju ispred sudnice, sa sve instrukcijama na kojoj je strani obraza navodna masnica, nakon što je zatražila zabranu prilaska istog časa kad joj je postalo jasno da ju je Dep ostavio, i tako mu se osvetila? Da je plasirala preko svojih advokata fotografije u magazinu Pipl, koju je priložila u dve različite verzije?



Evo ja ću odgovoriti umesto vas. Pa zato što ste se u svemu tome pronašli i prepoznali! Zato što ste upravo vi, vaš medij, pored onih iz Junajted grupe, bili u toj pomagačkoj, pogromaškoj i huškačkoj ulozi sličnoj TMZ-u u srpskom slučaju lažne žrtve seksualnog nasilja Danijele Štajnfeld, fabrikovanju fejk Me Too slučaja i zato što ste takođe kao i TMZ, kao i Pipl, imali finansijske koristi od plasiranja takvog sadržaja u vašim novinama!



I zato iskreno mislim da je krajnje vreme da se to javnosti detaljno predoči, da date izjave istražnim organima, te da se postavi pitanje ko ste vi zaista, šta je Nedeljnik i čime se vi uopšte bavite ispod odore kvazisavremenog, uglađenog, kvaziurbanog liberalnog časopisa.



Još jednom, sram vas bilo!