GODIŠNJE U SRBIJI OBOLI 1.500 ŽENA, A UMRE 600! Spas je u vakcini koja je upravo stigla u domove zdravlja, a evo zašto je važno da je PRIME I DEČACI

HPV vakcina početkom juna stigla je u našu zemlju, a juče i u mnoge domove zdravlja kako u prestonici, tako i širom Srbije. Ova vakcina je preporučena, odnosno nije obavezna, a što je najvažnije, besplatna je i veoma efikasna!

Svim devojčicama i dečacima starijima od devet godina biće dostupna HPV vakcina, kojom će moći da se zaštite od čak sedam vrsta karcinoma koje može da izazove seksualno prenosivi humani papiloma virus (HPV).

Kako su rekli u Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković", HPV vakcina je stigla u ovu zdravstvenu ustanovu, a interesovanje roditelja je veliko, te su spiskovi sa imenima dece za koju su se roditelji izjasnili da žele da budu vakcinisana već napravljeni i od danas će početi da ih pozivaju.

- HPV vakcina je jako efikasana i bezbedna, već 15 godina unazad se daje u više od 100 zemalja u svetu. Interesovanje roditelja kod nas postoji, ali ima i onih koji nisu dovoljno informisani - rekla je dr Aneta Jovanović, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja "Palilula".

Vakcina je stigla i u Dom zdravlja Voždovac gde su kazali da interesovanje za vakcinu postoji, ali da se nadaju da će ono edukacijom biti podignuto na još viši nivo.

Novi Sad

U Novi Sad još nije stigla vakcina protiv HPV infekcija, a nadležni iz Doma zdravlja „Novi Sad“ očekuju da će je dobiti do kraja nedelje.

Podsetimo, Grad Novi Sad je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je u poslednje dve godine za redom sama obezbedila sredstva za besplatnu vakcinaciju dece uzrasta od 12 do 18 godina protiv HPV infekcija putem projekta „Preporučena imunizacija protiv HPV infekcije dece školskog uzrasta u Novom Sadu“ koji realizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine. Grad je iz budžeta prošle godine izdvojio blizu 15 miliona dinara za imunizaciju oko 650 dece koje imaju izabranog pedijatra u Domu zdravlja „Novi Sad“.

Interesovanje građana za vakcinaciju je tada bilo veliko tako da nadležni očekuju da će i ove godine biti ista situacija, a član Gradskog veća za zdravstvo dr Dragan Stajić smatra da je prevencija humanog papiloma virusa jako značajna jer je ovaj virus među glavnim uzročnicima raka grlića materice i drugih karcinoma.

- U našoj zemlji godišnje od te opake bolesti oboli i do 1.500 žena a umre čak 600. U cilju prevencije ove bolesti Svetska zdravstvena organizacija preporučuje vakcinaciju i to je najvažnija stvar koju roditelji mogu da učine za svoju decu. Nažalost, u našoj zemlji ova vakcina je preporučena, ali ne i obavezna - izjavio je ranije Dragan Stajić i pozvao roditelje devojčica i dečaka sa teritorije Grada Novog Sada da se detaljnije informišu i vakcinišu svoju decu u ambulantama Doma zdravlja „Novi Sad“.

Subotica

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki kaže da su HPV vakcine stigle u Zavod za javno zdravlje Subotica i poručuje da je reč o jako dobroj vakcini, kvalitetnoj i efikasnoj.

- Godinama smo je čekali, zaista je reč o izuzetnoj vakcini i najbolja prevencija protiv HPV virusa je upravo vakcina. Moja porukama roditeljima je: "Vakcina što pre" – kaže dr Bohucki.

U Domu zdravlja kažu da će danas preuzeti vakcine iz Zavoda i one će biti u Centru za majku i dete. Za Severnobački okrug je stiglo ukupno 110 vakcina, od čega 95 DZ Subotica.

- Roditelji mogu da se jave već od 9. juna, lekari su dobili stručno metodološko uputstvo. Mogu da nam dođu deca starija od 9 godina do 19 na pedijatriji, i roditelji treba da dođu sa detetom da potpišu izjavu. Do sada nemamo veliko iskustvo sa ovim vakcinama, odnosno, nije ranije davan veći broj HPV vakcina. Davali smo ih samo u slučajevima kada su roditelji izrazili posebno zahtev i oni su je sami kupovali. Do sada država nije distribuirala ove vakcine, nije bilo ovako planiranog obuhvata – kaže Ivanka Beoković i napominje da je reč o izuzetnoj vakcini, devetovalentnoj i efikasnoj u sprečavanju HPV virusa.

Iz Doma zdravlja u Subotici poručuju da je preporuka da se ova vakcina dobije pre stupanja u seksualne odnose, mada može i posle.

Užice

Zavod za javno zdravlje Užice dobio je od „Torlaka“ 185 doza HPV vakcine koje će u narednom periodu biti, zavisno od iskazanih potreba, distribuirane domovima zdravlja u Zlatiborskom okrugu.

U užičkom Domu zdravlja „Blicu“ je rečeno da je ova ustanova od ZZJZ juče trebovalo oko 100 doza i da se očekuje da one stignu. Ovde kažu da postoji određeno interesovanje građana za vakcinu, ali da će lekari pacijentima dati preporuke pošto sedmoro ginekologa, pedijatara i medicinskih sestara prođe dodatnu edukaciju na koju odlaze danas.

Inače, Dom zdravlja Užice je u ponedeljak dobio stručno-metodološko upustvo o HPV vakcini.

Valjevo

Prve doze vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV) stižu u zdravstvene ustanove u Kolubarskom okrugu. Za ceo okrug obezbeđene su 93 doze, od kojih će Dom zdravlja u Valjevu, kao najveća ustanova primarne zdravstvene zaštite u ovoj regiji, danas preuzeti 50 vakcina, a ostale će biti distribuirane u domove zdravlja u Ubu, Lajkovcu, Mionici, Ljigu i Osečini.

Vakcinacija zainteresovanih u Valjevu počeće od kraja ove sedmice s obzirom na to da će sutra po dvoje pedijatara i ginekologa Doma zdravlja prisustvovati obuci u Beogradu, gde će im biti predočena upotreba vakacine i kome se ona preporučuje.

Roditelji koji su zainteresovani da se njjihova deca vakcinišu i tako zaštite od karcinoma grlića materice i drugih bolesti koje izaziva HPV virus, mogu da se jave izabranom pedijatru u valjevskom Domu zdravlja.

Niš

Dom zdravlja u Nišu dobio je 90 doza HPV vakcine ali još uvek nema većeg interesovanja roditelja koji bi svoju decu zaštitili ovim cepivom, navode u Domu zdravlja u Nišu.

- Očekivali smo da će ova količina vakcina biti mala ali, nažalost, evo već je treći dan, nekog velikog interesovanja nema. Što se nas tiče mi smo makretinški odradili sve. Proširili smo priču po školama, a posebna predavanja držali su naši ginekolozi deci od sedmog do osmog razreda osnovne škole kao i u srednjim školama do četvrtog razreda. I pedijatri preporučuju vakcinu - svako ko dođe kod lekara, a u uzrasnoj je dobi, kaže se da ima vakcine kako bi odlučili da li žele da prime ili ne. To je uzrasna populacija od 12 godina pa na gore, a najoptimalnije je dati vakcinu do 17. godine. Mislim da je ovo tek početak i da će biti interesovanja - kaže direktor Doma zdravlja u Nišu prof. dr Milorad Jerkan.

On kaže da je Institut „Batut“ propisao proceduru za primanje vakcine koja nije komplikovana.

- Ako roditelji žele da dete primi vakcinu, prijave se, pogledaju se sve analize da bi se proverilo da li ima nekih kontraindikacija za vakcinu. Ako se konstatuje da nema - primi se vakcina i gotovo. Ova vakcina je izuzetno skupa, ali će Republika Srbija da nađe dovoljno doza ako zatreba. Ko želi može da se javi, ima dovoljno vakcina, a ako bude potrebno trebovaćemo još - navodi dr Jerkan.

Jedna od najbezbednijih vakcina

Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje izjavila je da je reč o preporučenoj, a ne obaveznoj vakcini, koju će o trošku države moći da prime dečaci i devojčice uzrasta od devet do 19 godina, a pre prvog seksualnog odnosa.

- Dakle, HPV vakcinu mogu da prime svi koji žele u tom uzrastu, o trošku države. Najidealniji period za primanje te vakcine je između 12. i 14. godine. Država je obezbedila najsavremeniju, devetovalentnu vakcinu koja predstavlja zlatni standard prema preporuci struke - objasnila je Škodrićeva.

Naglašava da je ta vakcina, prema oceni Svetske zdravstvene organizacije jedna od najbezbednijih vakcina.

Zašto je važno da je i dečaci prime

Vakcina će se davati tako što će deca uzrasta do 14 godina primati dve doze, dok će ostali, od 14 do 19 godina primati tri doze vakcine.

Muškarci su često nosioci ovog virusa i mogu ga preneti svojoj partnerki. HPV vakcinacija dečaka zato nije korisna samo za njih same, već i za devojčice, odnosno kasnije žene, jer može smanjiti širenje ovog virusa.

Treba znati i to da kondom nije dovoljna zaštita od HPV-a jer se, osim seksualnim putem, ovaj virus prenosi i kožnim kontaktom.