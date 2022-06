KOMŠIJE TRAŽE RADNIKE I PLAĆAJU BRUTALNO: Konobaru nude 1.000 prodavačici 1.100€, a da vidite tek PLATU ZA PEKARA!

Hrvatska u sezoni potražuje i pica majstore, barmene, spremačice, hostese.

Recepcioneri, konobari, kuvari, spremačice i čistačice, taksisti i animatori, majstori pica i roštilja - na Jadranu je trenutno prava pomama za sezonskom radnom snagom koja će vratiti turističku sezonu 2022. godine.

Iako se na berzi i u reklamama redovno traže zidari, tesari, građevinari uopšte, ali i oni voljni da zarade u poljoprivredi, ugostiteljstvo je trenutno u žiži interesovanja. Društvene mreže preplavljene su oglasima vlasnika restorana sa primorja, kojima su zaposleni najčešće potrebni do 1. oktobra. A njih, poznato je, posebno nedostaju u sezoni.

Nastupila je svojevrsna panika. Uz obaveznu naznaku "hitno", poslodavci sa Jadrana obećavaju plate od 1.000, 1.200 do 1.500 evra plus bakšiš, plus slobodan dan u nedelji (na šta se ranije nije ni pomišljalo kao opcija), ali radnika nema dovoljno. Zbog toga su se domaći poslodavci ponovo okrenuli onima iz uvoza - najviše iz susednih zemalja BiH, Srbije, Severne Makedonije, ali i Albanije, Ukrajine, pa čak i Nepala i Indije, piše Slobodna Dalmacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je prošle godine izdato 82.000 radnih dozvola, a procenjuje se da će tako biti i ove godine. Procenjuje se da samo u turizmu nedostaje oko 30.000 radnika. Svi oni, naravno, imaju isti motiv uoči svake sezone - što je veća plata i bolji uslovi za rad, pa dok Hrvati iz tih razloga odlaze u Nemačku i Irsku, radna snaga iz okruženja stiže u Hrvatsku.

"Hoćeš platu od 1.200 evra? Rad za sezonu, Hrvatska 2022. Kuvari, pica majstori, konobari, šankeri, čistačice, spremačice, pomoćni radnici. Vidimo se 20. aprila u hotelu 'Drina', Bijeljina", stoji u oglasu koji je još u aprilu osvanuo u Republici Srpskoj sa pozivom zainteresovanima na intervju. I u jednoj od fejsbuk grupa za sezonske radnike sa kontakt brojem u BiH, stoji: "Potrebno još vozača za Bolt taksi u Hrvatskoj 1.800 – 2.400 KM mesečno. Smeštaj osiguran".

Evo još jednog oglasa iz Crikvenice - “Za novi luks lunch & bar iz Crikvenice tražimo veliki broj ugostiteljskih radnika i nudimo odlične uslove: kuvar, početna plata 1.500-1.800 evra, konobar, početna plata 1.000 evra + ručak, barmen, početna plata 1.000 evra + ručak 25 odsto konobari, pica majstor, početna plata 1.500 evra; hostese, početna plata 1.000 evra + bakšiš; prodaja sladoleda i palačinki 1.000 evra + bakšiš". U drugom oglas, lanac pekara na Krku traži više ljudi na sledećim pozicijama: "Pekari 1.300-2.000€ (minimalno 1 godina iskustva - pravljenje hleba, peciva, pita, bureka, lisnatog testa...); prodavačice 700-1.100€ (prodaja pekarskih proizvoda, rad na kasi); spremačice 700-900€ (higijena u pekarama, rad na kasama).

Oglas sadrži i sledeće napomene: radno vreme po dogovoru, obezbeđen smeštaj i hrana kao i prijava i osiguranje.