Mali: Ugovor o skladistenju 500mln kubika gasa u Mađarskoj

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, nakon potpisivanja memoranduma i ugovora o skladištenju gasa u Mađarskoj, da će naša zemlja do oktobra uskladištiti 500 miliona kubika gasa u dva skladišta u Mađarskoj i da ćemo moći da povlačimo gas u periodu oktobar - mart.

Ministar Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto potpisali su Memorandum o proširenju saradnje u oblasti energetike, a zatim su ugovor potpisali Srbijagas i mađarska kompanija "MVM CEEnergy Zr".

"Srbija će u dva skladišta u Mađarskoj do oktobra uskladištiti 500 miliona kubnih metara gasa, koji će nam potom biti na raspolaganju od 1. oktobra do 1. aprila naredne godine. Srbija će po ugovoru u oktobru moći da povlači tri miliona kubika gasa dnevno, zatim od novembra do februara po šest miliona kubika gasa dnevno, i u martu tri miliona kubika. To će biti sasvim dovoljno za potrebe građana i industrije u Srbiji", istakao je Mali.

On je najavio da će aranžman biti finansiran jedinim delom iz budžeta Srbije, a drugim delom iz kredita OTP banke i Eksim banke Mađarske.

Dodao je da će o proporcijama finansiranja biti odlučivano naknadno.

Mali, takođe, nije želeo za sada da kaže koliko će biti iznos anaranžmana, već je rekao da će Srbija u ponedeljak Mađarskoj uplatiti 65,7 miliona evra da rezerviše skladišta.

On je istakao da Memorandum o proširenju saradnje u energetici sa Mađarskom obuhvata gas, struju i sirovu naftu.

"Veoma ćemo in tenzivno raditi na svim ovim konkretnim projektima koje smo definisali. Pogotovo nam je važna proizvodnja energije iz obnovljivih nizvora i dalji razvoj distributivne mreže, sigurnost i stabilnost celog energetskog sistema koje moramo da obezbedimo za Mađarsku i Srbiju u ovim neizvesnim vremenima", rekao je Mali.

Ministar Sijarto je ocenio da ovi ugovori obezbeđuju nesmetano snabdevanje gasom u Srbiji i jačaju poziciju Mađarske u oblasti energetike u celom regionu.

"Nikada nisam pretpostavljao da će pitanje snabdevanja energentima doći do ovako kritične tačke i da se neće razgovarati o cenama, nego o tome da li ćemo uopšte moći da ih nabavimo. Zbog toga su danas Srbija i Mađarska potpisale sporazum o savezništvu, da ćemo u svim okolnostima obezbediti našim zemljama obezbediti izvesno snabdevanje energentima", rekao je Sijarto.

Potvrdio je da Memorandum podrazumeva najsveobuhvatniju saradnju dveju zemalja u ovoj oblasti, počev od skladištenja gasa.

"Od 1. jula gas koji stiže preko Srbije biće skladišten u Mađarskoj, a od 1. oktobra će on da se vraća u Srbiju za potrebe stanovništva i industrije", precizirao je Sijarto.

Dodao je da je međudržavnim sporazumom dogovoreno i povezivanje elektroenergetskih tržišta dve zemlje, tako što će do 2028. godine biti izgrađen novi dalekovod između Subotice i Šandorfalve u Mađarskoj.

To će između Srbije i Mađarske povećati kapacitet sa sadašnjih 1.000 megavata struje na 1.500 megavata.

Sijarto je naveo da će se ovim praktično Mađarska priključiti regionaolnom sporazumu koji je Srbija postigla sa Slovenijom , što će dodatno povećati bezbednost snabdevanja električnom energijom u regionu.

Mađarski ministar spoljnih poslova je podsetio da je u toku modernizacije nuklearne elektrane u Pašku i dodao da i ona može biti iskorišćena u zajedničkom interesu.

Sijarto je rekao da je Mađarska od EU dobila izuzeće od sankcija na uvoz sirove nafte iz Rusije naftovodom Družba.

"Srbija može da računa na nas u pogledu snabdevanja sirovom naftom, kao što može da racuna i na snabdevanje gasom", istakao je Sijarto.

Dodao je da je to privremeno rešenje i da je zato važno da se sa Hrvatskom postigne dogovor o povećanju isporuka nafte naftovodom Janaf.

Ugovor o kupovini prirodnog gasa i o skladištenju i logističkim uslugama potpisali su generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predstavnici mađarske kompanije.

Potpisivanje memoranduma i ugovora ranije su dogovorili predsednik Srbije i premijer Mađarske Aleksandar Vučić i Viktor Orban.