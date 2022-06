OBJAVLJENO NOVO UPOZORENJE! U ovim delovima Srbije moguće VREMENSKE NEPOGODE, prete nam grad, jak vetar i obilne padavine

U Srbiji se danas očekuju pljuskovi i grmljavina, lokalno uz grad, jak vetar i veću količinu kiše za kratko vreme.

Vreme će biti promenljivo i nestabilno, a pljuskovi sa grmljavinom će lokalno biti jači od popodneva.

Duvaće slab do umeren vetar, a u zoni pljuska kratkotrajno jak i olujni. Jutarnja temperatura biće od 14 do 17 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nepogode.

Plјuskovi i grmlјavine koji se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme. Ponegde se očekuje od 30 do 50 mm kiše za 24 h, lokalno i više sa većom verovatnoćom na zapadu, jugozapadu i u centralnim krajevima.

Zbog toga je danas cela Srbija pod meteo alarmom, a veći deo teritorije pod narandžastim, što označava da vreme može biti opasno.

Na snazi je i hidrološko upozorenje.

Tokom 11. i 12. juna umereni i veći porasti vodostaja očekuju se na slivu Jadra, Lјuboviđi i Kolubari sa pritokama, na Zapadnoj Moravi, Bjelici, Moravici, Đetinji, Ibru, na Južnoj Moravi sa pritokama sa mogućnošću približavanja upozoravajućim nivoima. Na manjim bujičnim vodotocima na ovim područjima moguća su kratkotrajna lokalna izlivanja.

Kada je reč o UV indeksu, najpovoljnija situacija je u Dimitrovgradu.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom sa očekuju na jugu i istoku zemlje. Vetar umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Ponedeljak

Preovlađivaće sunčano, samo se u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni.

Utorak

Preovlađivaće sunčano. Vetar umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. Utorak će, prema najavi RHMZ, biti prvi dan bez upaljenog meteo alarma.