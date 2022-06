Ogla Petković je u martu 2020. godine rešila da okonča petogodišnju vanbračnu vezu sa partnerom sa kojim ima ćerku koja je tada imala dve godine.

Devojčica je sada dodeljena ocu na privremeno staranje.

- Prevare, novac...ništa od toga nije bio povodom, prosto je bila moja odluka. Prva njegova reakcija je bila da ćemo deliti starateljstvo pola-pola, da ću se ja iseliti, pošto sam kupila stan na kredit i imala sam gde da odem. Međutim, na jednom su on i njegova porodica obrnuli ćurak i promenili način razmišljanja i počeli su da me verbalno i psihički maltretiraju kako bih ja napustila stan i odvojla se od ćerke fizički. Ona se vodila na njegovu adresu i zavisilo bi od njegove milosti da li će me pustiti da je vidim - navela je Petković.

Godinu dana sam trpela nasilje. Nastavila da budem kod njega samo da bih bila sa detom. U junu sledeće godine sam presavila tabak i rekla da to tako više neće ići i tužila sam ga. Sud, socijlano i policija totalno zakazuju u smislu bilo kakve reakcija. Privremena mera koja se donosi u roku od dva meseca, ja sam dobila posle dve godine

Olga navodi da njena priča nije usamljena.

- Od samog početka sam nailazila na ignorisanje od strane socijalnih radnica koje su mi dodeljene. Kada se nešto dogodi, vi ste dužni da napišete podnesak ili da razgovarate sa njima. Sa bivšim suprugom su odmah razgovarale, a mene su ignorisale. Među podnescima ima informacija o otimanju deteta, fizičkom nasilju, a o tome su se izjasnile tek kada ih je sud izvršio pritisak - rekla je Petković.

Kako je navela, iz stana se odselila jer je došlo do fizičkog nasilja.

Na Božić 2021. godine on je mene išutirao. Pre toga sam prijavljivala verbalno nasilje. Bivši partner se bavi kriptovalutama i ima svoju firmu, a kada se uplašio da će igubiti starateljstvo prijavio je najmanju moguću platu. Prema informacijama iz suda, ja na papiru imam daleko veću platu. Ja ne znam kako on mučenik samo nabavi gorivo za svoju džip

Petković je navela da su joj socijalne radnice, koje i imenovala, pretile joj i ucenjivale je, govoreći da je "bolje da prihvati pola-pola starateljstvo, jer će morati da napišu izveštaj koji se nekome neće dopasti".

- Drugi izveštaj je bio još gori od prvog, pa su socijalnu radnicu pozvali na suđenje - dodala je ona i napmenula da je sve što joj je zamerano ispravila.

Na pitanje zašto su socijalne radnice imale animozitet prema njoj, Olga je navela da je to ono što je nejasno, te da razlog možda u tome što njen bivši suprug pripada porodici bivšeg predsednika Srbije, pa kod njih možda postoji neka vrsta straha.

Petković navodi da joj nikada nije pretio da će joj uzeti starateljstvo.

- Ali uvek kaže kada budem dobio starateljstvo...Sada je ćerka sa mnom ove nedelje tri sata, pa četiri dana druge nedelje. Mani su čak izašli u susret da budem više sa njom, jer to nije po standardnim modelima. Sa druge strane, ja njemu plaćam alimentaciju - navodi ona.