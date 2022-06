POLA SRBIJE POD VODOM! Meteorolog otkirva PRETE LI nam poplave iz 2014. godine!

Velika količina kiše koja je pala ovih dana u našoj zemlji napravila je štetu u pojedinim gradovima. Na pitanje da li nas očekuju poplave i scenario iz 2014. godine kada je veliki broj ljudi ostao bez svojih domova odgovorio je meteorolog Ivan Ristić.

Meterolog Ristić ističe da nema razloga za brigu, te da prema njegovoj prognozi poplave iz 2014. godine ne mogu da se ponove pošto se danas završava maksimum padavina.

Serija talasa vlažnog vazduha kao i razvoj visinskog ciklona iznad našeg regiona uslovili su velike količine padavina u Srbiji ali i okolnim zemljama.

- U toku jučerašnjeg dana samo u Loznici palo je skoro 80 litara kiše po metru kvadratnom. Danas u subotu, 11. juna, nestabilno povremeno sa jakim pljuskovima kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom. Kiša se očekuje i u Beogradu koji je ovih dana bio pošteđen, kaže Ristić.

- Od sutra u BiH veoma malo kiše tako da je zapadna Srbija bezbednija, ističe meteorolog.

U nedelju, 12. juna, i dalje nestabilno ali sa mnogo manje kiše nego danas i ovih dana.

Stabilizacija vremena

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića od ponedeljka nas očekuje stabilizacija vremena.

- Još samo ponegde u južnoj i jugoistočnoj Srbiji u ponedeljak poneki pljusak kiše sa grmljavinom, zatim do petka, 17. juna, bez kiše, pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i umereno toplo sa maksimalnim temperaturama u granicama za drugu dekadu juna od 25 do 30 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 15 do 20 stepeni Celzijusa na planinama, ističe on i napominje da se obrati pažnja na UV indeks.

- Pažnju treba obratiti na UV indeks koji se zbog početka kalendarskog leta 21. juna bliži svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10.

Nevreme nosilo sve pred sobom

Nevreme koje je juče pogodilo Loznicu oko 14 časova izazvalo je kolaps u ovom gradu.

-Kao da se nebo otvorilo. Pljuštalo je, kako kažu građani Loznice, oko dva dobra sata.

Kiša je padala i na području Prijedora i poplavila je kuće i pomoćne objekte u ovom gradu.

Dežurne službe pratile su situaciju na terenu i u drugim naseljima i po potrebi reagovala i tokom noći.

– Prvo je padao grad oko 20 minuta, a nakon toga prolom oblaka. Ne pamtim ovakvo nevreme. Nekoliko objekata je poplavljeno, vatrogasci su na terenu, uništeni su usevi i lokalni putevi, isakli su stanovnici.

Jug Srbije bio pod vodom

U Nišu je padala jaka kiša, praćena vetrom i grmljavinom. Zbog nevremena neki delovi grada ostali su bez struje. Električne energije nije bilo u mnogim naseljima.

Na samom jugu Srbije, kod Gračanice, padao je i jak grad.

U Aleksandrovcu, Kruševcu, Trsteniku i okolnim mestima kiša je stvorila velike probleme građanima.

U Aleksandrovcu je pljusak bio toliko jak da nije bilo moguće kretati se ulicama, a snimci pokazuju da je količina vode toliko velika da se napravila bujica koja ide niz ulice ove varošice, noseći sve pred sobom.

