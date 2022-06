Jubilarno 10. izdanje jednog od najmasovnijih i najbolje organizovanih evropskih turnira za mlade održava se od 23. do 26. juna u Novom Sadu.

Od 23. do 26. juna u Novom Sadu se održava "Serbian U17 & Youth International" - test takmičenje za Evropsko prvenstvo za juniore u badmintonu koje će biti održano od 18. do 27. avgusta u srpskoj prestonici a na kojem se očekuje učešće čak 40 zemalja sveta!

Ovo badminton takmičenje već je dobro poznato ljubiteljima sporta i reč je o jubilarnom 10. izdanju jednog od najmasovnijih i najbolje organizovanih evropskih turnira za mlade.

Turnir će u sportskom centru „Slana bara“ na Klisi okupiti 350 takmičara i više od 500 učesnika iz čak 26 zemalja. Svi oni takmičiće se u sledećim konkurencijama: muški i ženski singl, muški, ženski i mešoviti dubl.

Evropski kup u badmintonu biće organizovan za igrače uzrasta do 17 godina, a održava se pod okriljem Evropske badminton konfederacije. Biće organizovano i otvoreno takmičenje za igrače uzrasta do 15, 13 i 11 godina.

Domaći badminton igrači imaće prilike da još jednom briljiraju, s obzirom na to da su poznati po svojim uspesima – imaju više stotina osvojenih medalja na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, osvojenu evropsku ekipnu vicešampionsku titulu za igrače uzrasta do 17 godina, pojedinačnu bronzanu medalju na prethodnom EP za uzrast do 17 godina, kao i vodeće pozicije na međunarodnim rang listama.

Turnir organizuju Badminton savez Srbije, Badminton savez Vojvodine i Badminton klub Novi Sad pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Grada Novog Sada.

Više informacija pogledajte klikom OVDE.