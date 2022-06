BEOGRAD CENTAR EVROPE: POČINJE PRVENSTVO U KAJAKU! Iz 33 zemlje stiže 900 takmičara, a srpski reprezentativci već imaju REPUTACIJU NAJBOLJIH

Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Beograd od 23. do 26. juna postaje centar Evrope! Naime, srpska prestonica ugostiće više od 850 takmičara iz 33 zemlje sveta, a povod je - Evropsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajak kanu sprintu. Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Kajakaši će se nadmetati u dve kategorije: juniori (uzrasta od 15 do 18 godina) i mlađi seniori (uzrasta od 19 do 23 godine), a srpska ekipa već ima reputaciju favorita i to nije bez razloga. Naime, 2017. godine, kada je Beograd poslednji put bio domaćin, reprezentacija je osvojila rekordnih devet medalja – najviše u istoriji kajaka.

Prema procenama stručnog štaba, reprezentacija Srbije na ovom takmičenju može osvojiti između tri i pet medalja, a takmičiće se 30 naših sportista (19 muškaraca, 11 devojaka i stručni štab koji čini devet trenera), u 27 disciplina.

Regatni cenar na Adi Ciganliji zatvara se u ponedeljak 20. juna, već narednog dana očekuje se dolazak reprezentacija, a onda i start takmičenja 23. juna.

Evropsko prvenstvo organizuju Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Grad Beograd, pod pokroviteljstvom JP Ada Ciganlija.